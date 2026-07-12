В Бангладеш при наводнениях погиб 51 человек, пострадали 39
В результате наводнений, охвативших семь районов Бангладеш, погиб 51 человек, ещё 39 получили травмы, сообщает издание Business Standard. Стихия затронула юго- и северо-восточные районы страны.
По данным издания, ситуация усугубилась из-за непрекращающихся ливней, подъёма уровня воды в реках и оползней. Всего от последствий наводнения пострадали более миллиона жителей страны.
«Ситуация с наводнениями в семи районах юго-восточных и северо-восточных регионов страны ухудшилась из-за непрекращающихся проливных дождей, подъёма уровня воды в верховьях рек и оползней, в результате чего погиб уже 51 человек», — говорится в публикации.
Сильные дожди начались 4 июля в области Чаттограм на юго-востоке страны, после чего распространились на соседние районы. Спасательные службы продолжают работу, эвакуация населения из зон подтопления продолжается. Точные масштабы разрушений и число пропавших без вести пока не установлены.
Ранее сообщалось, что 14–15 июля в Приморском крае ожидаются сильные дожди, грозы и штормовой ветер до 22–28 м/с из-за влияния остатков супертайфуна «Бави» на атмосферный фронт. Также возможен подъём воды в малых реках и подтопления, но катастрофического наводнения не прогнозируется. На Тайване после тайфуна «Бави» пострадали 113 человек, более 14 тысяч жителей эвакуированы, без света остались свыше 234 тысяч домохозяйств. Сотни российских туристов застряли в Китае и не могут вылететь домой из-за стихии.
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