США выпустили по иранскому острову Кешм не менее 10 ракет
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Американские военнослужащие атаковали иранский остров Кешм, всего по нему было выпущено от 10 до 11 ракет. Об этом рассказал губернатор региона Хосейн Амир Теймури в беседе с журналистом агентства IRNA.
США атаковаои иранский остро Кешм. Видео © Telegram / الفقار - Alfaqaar
«Все цели были военными. К счастью, в результате этих атак не было жертв», — уточнил иранский чиновник.
Напомним, в ночь на 12 июля США нанесли третий за неделю удар по Ирану, поразив около 140 целей. Верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи заявил, что Тегеран отомстит за гибель Али Хаменеи и остальных иранцев, погибших от американских и израильских ударов. Не так давно стороны заключили временное перемирие, однако Вашингтон нашёл повод возобновить бомбардировки. В ночь на 8 июля США атаковали иранские территории. Официально операция называется «Эпическая ярость».
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