Посольство РФ во Франции предупредило об опасности поездок в страны ЕС

Посольство России во Франции обратилось к соотечественникам с важным предупреждением. Дипломаты призвали россиян тщательно оценивать возможные угрозы при планировании зарубежных поездок. Особенно это касается государств, которые Москва относит к недружественным. В дипмиссии подчеркнули — полагаться на прежний уровень безопасности в этих странах больше не стоит.

«Каждый российский гражданин, который выезжает за рубеж, особенно в недружественные страны, должен взвешивать все риски», — приводит комментарий дипмиссии РИА «Новости»

Представители дипмиссии уточнили детали обращения. Речь идёт не только о физической безопасности. Туристам следует учитывать правовые, политические и консульские аспекты пребывания за границей. Дипломаты считают, что в каждом конкретном случае необходимо оценивать совокупность факторов, способных повлиять на положение российского гражданина.

В посольстве добавили — в нынешней международной обстановке рассчитывать на привычный уровень безопасности и комфорта в любой ситуации было бы опрометчиво.