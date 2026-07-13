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13 июля, 03:36

Новые четырёхдневные поиски семьи Усольцевых в сибирской тайге не дали результатов

Обложка © VK / КГКУ «Спасатель»

Обложка © VK / КГКУ «Спасатель»

Поиски пропавшей семьи Усольцевых в Красноярском крае всё ещё не принесли результатов. За четыре дня спасатели проверили 31 квадратный километр горной тайги. Следов пропавших людей обнаружить не удалось. Информацию предоставили в краевом учреждении «Спасатель».

«В течение четырёх дней краевые спасатели пешком обследовали 31 квадратный километр труднодоступной горно-таежной местности и ещё 200 километров — на квадроциклах»,отчитались в ведомстве.

В операции участвовали шесть специалистов и четыре единицы техники. Все усилия оказались напрасными. Следов пропавших до сих пор не нашли.

Юрист раскрыл, что грозит семье Усольцевых в случае симуляции пропажи в тайге
Юрист раскрыл, что грозит семье Усольцевых в случае симуляции пропажи в тайге

Ранее поисковые отряды проверили ещё 51 квадратный километр леса. Семья Усольцевых пропала 28 сентября 2025 года. Перед исчезновением они заехали в посёлок Мина. В местном магазине путешественники приобрели напитки, закуски и нож. Затем они проехали на автомобиле ещё два километра и пешком поднялись на гору с видом на реку Мину. С момента таинственного исчезновения в районе посёлка Кутурчин прошло уже девять месяцев. Из-за отсутствия новых улик следователи вправе прекратить уголовное дело.

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Лия Мурадьян
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