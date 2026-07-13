Новые четырёхдневные поиски семьи Усольцевых в сибирской тайге не дали результатов

Поиски пропавшей семьи Усольцевых в Красноярском крае всё ещё не принесли результатов. За четыре дня спасатели проверили 31 квадратный километр горной тайги. Следов пропавших людей обнаружить не удалось. Информацию предоставили в краевом учреждении «Спасатель».

«В течение четырёх дней краевые спасатели пешком обследовали 31 квадратный километр труднодоступной горно-таежной местности и ещё 200 километров — на квадроциклах», — отчитались в ведомстве.

В операции участвовали шесть специалистов и четыре единицы техники. Все усилия оказались напрасными. Следов пропавших до сих пор не нашли.