На данный момоент непонятно, подпишет ли президент США Дональд Трамп закон об антироссийских санкциях, который продвигал сенатор Линдси Грэм*. Он недавно умер, но имел большое влияние на главу Белого дома. Законопроект предлагает ввести 500-процентные пошлины на российскую нефть. Об этом РИА «Новости» заявил профессор истории, политологии и права университета Назарета в штате Нью-Йорк Тимоти Ниланд.

«Подпишет ли президент такой законопроект, остаётся неизвестным, поскольку сенатор Грэм* имел влияние на президента Трампа», — сказал Ниланд.

Законопроект предлагает ввести 500-процентные пошлины на российскую нефть. Эксперт отметил, что у документа много сторонников среди демократов и республиканцев, и если Трамп наложит вето, его могут преодолеть.

*Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.