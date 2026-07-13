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Регион
13 июля, 08:17

Смерть Грэма* поставила под вопрос санкции против России

Ниланд: Неизвестно, подпишет ли Трамп закон о санкциях после смерти Грэма*

Обложка © ТАСС / CQ-Roll Call / Sipa USA

Обложка © ТАСС / CQ-Roll Call / Sipa USA

На данный момоент непонятно, подпишет ли президент США Дональд Трамп закон об антироссийских санкциях, который продвигал сенатор Линдси Грэм*. Он недавно умер, но имел большое влияние на главу Белого дома. Законопроект предлагает ввести 500-процентные пошлины на российскую нефть. Об этом РИА «Новости» заявил профессор истории, политологии и права университета Назарета в штате Нью-Йорк Тимоти Ниланд.

«Подпишет ли президент такой законопроект, остаётся неизвестным, поскольку сенатор Грэм* имел влияние на президента Трампа», — сказал Ниланд.

Законопроект предлагает ввести 500-процентные пошлины на российскую нефть. Эксперт отметил, что у документа много сторонников среди демократов и республиканцев, и если Трамп наложит вето, его могут преодолеть.

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Напомним, что сенатор скончался вечером 11 июля после «внезапного непродолжительного заболевания». Предварительной причиной смерти названо расслоение аорты, вызванное сердечно-сосудистым заболеванием. ФБР подключилось к проверке после внезапной кончины сенатора. А Дональд Трамп распорядился приспустить флаги США. При этом в канун смерти он посетил подземный завод с дронами ВСУ в Киеве, откуда улетел раньше времени.

*Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Наталья Афонина
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