Смерть Грэма* поставила под вопрос санкции против России
Ниланд: Неизвестно, подпишет ли Трамп закон о санкциях после смерти Грэма*
Обложка © ТАСС / CQ-Roll Call / Sipa USA
На данный момоент непонятно, подпишет ли президент США Дональд Трамп закон об антироссийских санкциях, который продвигал сенатор Линдси Грэм*. Он недавно умер, но имел большое влияние на главу Белого дома. Законопроект предлагает ввести 500-процентные пошлины на российскую нефть. Об этом РИА «Новости» заявил профессор истории, политологии и права университета Назарета в штате Нью-Йорк Тимоти Ниланд.
«Подпишет ли президент такой законопроект, остаётся неизвестным, поскольку сенатор Грэм* имел влияние на президента Трампа», — сказал Ниланд.
Законопроект предлагает ввести 500-процентные пошлины на российскую нефть. Эксперт отметил, что у документа много сторонников среди демократов и республиканцев, и если Трамп наложит вето, его могут преодолеть.
Напомним, что сенатор скончался вечером 11 июля после «внезапного непродолжительного заболевания». Предварительной причиной смерти названо расслоение аорты, вызванное сердечно-сосудистым заболеванием. ФБР подключилось к проверке после внезапной кончины сенатора. А Дональд Трамп распорядился приспустить флаги США. При этом в канун смерти он посетил подземный завод с дронами ВСУ в Киеве, откуда улетел раньше времени.
*Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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