Почему летом сложнее худеть: 5 летних привычек, которые никогда не дадут вам скинуть вес

Казалось бы, лето — это идеальное время для того, чтобы наконец-то привести себя в форму. Солнце, свежие овощи и фрукты, жара, в которой есть совсем не хочется... Мы всегда в июле и августе надеемся, что килограммы будут улетать сами собой. Но на практике многие замечают, что стрелка весов упорно стоит на месте или даже ползёт вверх. В чём же дело? Life.ru рассказывает, почему летом тяжело худеть и что именно мешает нам сбросить вес.

Иллюзия лёгкой еды

Почему летом сложнее похудеть? 5 причин набора веса, которые все игнорируют. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Как мы все знаем, летом рацион кардинально меняется. Тяжёлые «зимние» блюда уступают место окрошке, овощным салатам, фруктам и прохладительным напиткам. Нам кажется, что мы едим меньше и легче. Но дьявол, как говорится, кроется в мелочах.

Главная опасность летних «лёгких» пеерекусов кроется в сладких напитках и мороженом. В жару мы часто утоляем жажду магазинным холодным чаем, лимонадом или квасом. А ведь в стандартной пол-литровой бутылке холодного чая может содержаться до 35 г сахара, что превышает суточную норму для взрослого человека. Такие напитки не утоляют жажду, а лишь усиливают её, заставляя нас пить снова и снова. То же самое и с мороженым — легко съесть несколько порций, которые по калорийности сравнятся с полноценным ужином.

Скрытая угроза: Как жара мешает худеть на самом деле

Как жара не даёт вам сбросить вес? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tymonko Galyna

Вы замечали, как в зной мы инстинктивно стараемся меньше двигаться? Зачем идти пешком, если можно доехать на машине с кондиционером? О каких интенсивных тренировках может идти речь, когда на улице +30 °C? Физическая активность летом часто снижается, а значит, мы тратим меньше калорий. Даже если вы больше времени проводите на улице, это не всегда означает активность, например отдых на шезлонге у бассейна не засчитыватся.

Кроме того, жара провоцирует отёки. Это ещё одна причина, по которой цифры на весах могут расти. В зной расширяются сосуды, а жидкость задерживается в тканях, особенно в ногах. Избыток солёной пищи, которой так много в летних снеках, и простых углеводов из фруктов и сладких напитков только усугубляют ситуацию, вызывая застой воды и увеличивая вес.

Как обезвоживание маскируется под голод?

Почему летом сложно похудеть? 5 причин набора веса, которые нельзя игнорировать. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Ещё один механизм, о котором мало кто знает, дополнительно добавляет нам лишние калории. Дело в том, что центры голода и жажды в мозгу находятся рядом, поэтому сигналы от них легко перепутать. Но это ещё полбеды. Обезвоживание само по себе тормозит похудение, даже потеря 1–2% массы тела с жидкостью снижает эффективность обмена веществ на 3–5%. Вода нужна для нормального распределения энергии, а без неё все процессы идут медленнее.

Кстати, на случай, если не понимаете, действительно ли вы голодны или просто хотите пить, ловите лайфхак, который поможет не переедать: если захотелось перекусить между основными приёмами пищи — выпейте стакан воды и подождите 10 минут. Если чувство голода не пропадёт, тогда действительно самое время подкрепиться. Но вынуждены вас предостеречь! Не мучайте себя голодом, это только помешает сбросить вес безопасно.

Сбитый режим летом — ещё одна причина

Как сбитый режим мешает похудеть и какие ещё ошибки вы совершаете при похудении? Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Ещё одна неочевидная причина задержки или даже набора веса — это недосып. Все мы знаем, как летними вечерам хочется погулять, сходить куда-нибудь с друзьями после работы или просто посмотреть любимый сериал. Чем это плохо? Ночью организм должен отдыхать и лечиться, а вместо этого ему подкидывают плотный ужин на ночь глядя, а в результате часть энергии поступает прямиком в жировые запасы. К тому же в полночь редко кто мечтает о брокколи и отварной грудке. Вторая проблема — это сон. Короткие светлые ночи, поздние посиделки, духота в спальне. Всё это приводит к ещё большим перееданиям, и круг замыкается.

Фрукты и ягоды — оборотни в кожуре

Почему фрукты мешают вам сбросить вес? 5 неочевидных причин набора веса в летний период. Фото © Freepik

Пожалуй, самая обидная причина набора веса — это фрукты. Они действительно полезны: витамины, клетчатка, вода, антиоксиданты. Однако в персиках, абрикосах, нектаринах и арбузах много фруктозы, а это тот же сахар, что и в шоколадках, просто с другим названием. Нет ничего страшного в том, чтобы перекусить парой персиков в обед. Но килограмм черешни за вечер не самая лучшая идея. Поэтому постарайтесь ограничить потребление фруктов, особенно в вечернее время. А о том, какие фрукты могут испортить вам ночной отдых, мы писали ранее.

А какие ошибки допускали вы? И успели ли похудеть к лету? Пишите в комментариях. А вообще, вес — это не главное! Важно, чтобы вы как следует насладились летом и тёплой погодой. Кстати, уже начался сезон заготовок на зиму. Недавно Life.ru опубликовал рецепт «варенья-пятиминутки», которое порадует вас цельной клубникой даже в декабре. И, кстати, чтобы сохранить не только красивую фигуру, но и здоровье, для женщин важно питаться в соответствии с фазой цикла. О том, какие витамины нужны девушкам, читайте в отдельном материале Life.ru!