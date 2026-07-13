«Коробка от Amazon»: Джей Ло на Уимблдоне закрыла корт гигантской шляпой

На Уимблдонском турнире разгорелся скандал из-за головного убора Дженнифер Лопес. Поп-звезда появилась на трибуне в огромной шляпе от солнца, чем вызвала негодование болельщиков, сидевших позади неё, сообщает Daily Mail.

56-летняя певица решила защититься от лондонской жары экстремальным способом, но зрители сочли аксессуар неуместным. В соцсетях посыпались жалобы, что из-за гигантской шляпы люди, заплатившие дорогие билеты, не видели происходящего на корте. Один из фанатов сравнил головной убор со сложенной картонной коробкой от Amazon, другой заявил, что администрации следовало потребовать снять его.

«JLo, такие шляпы неуместны на подобных мероприятиях! Вам стоило бы заранее изучить правила, леди!» — написал возмущённый зритель.

«Дженнифер Лопес выглядит так, будто сделала шляпу из коробки от Amazon!» — пошутил другой.

В защиту артистки выступили те, кто напомнил, что позже певица всё-таки сняла головной убор и провела остаток дня в компании Тома Хиддлстона. Поклонники отметили, что она выглядела очаровательно и в итоге не мешала обзору.

Тем временем в мужском финале Янник Синнер второй год подряд завоевал титул чемпиона Уимблдона. Итальянец обыграл Александра Зверева со счётом 6:7, 7:6, 6:3, 6:4 и стал всего лишь десятым теннисистом в Открытой эре, кому удалось защитить чемпионский титул.

Ранее 56-летняя Дженнифер Лопес опубликовала откровенное фото, позируя перед зеркалом в одном полотенце с ярким макияжем. Артистка не раз рассказывала, что поддерживает форму благодаря дисциплине, органической диете с высоким содержанием белка, отсутствию сахара, алкоголя и кофеина, а также обильному питьевому режиму.