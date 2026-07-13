Боец ВСУ Гром заявил, что готов убивать гражданских, Залужный поставил лайк

Военнослужащий ВСУ Александр Гром публично высказался о допустимости убийств гражданского населения. Поводом послужило задержание командира 155-й бригады Лучанова, приказавшего бойцам подразделения расправиться над двумя братьями в Киевской области.

«Если кто-то хочет знать, жмурану ли я цивила за своих родных, то отвечу утвердительно:

да. Хоть цивила, хоть не цивила», — написал Гром.

Сам факт задержания комбрига Гром расценил иначе. По его мнению, действия правоохранителей уничтожают доверие к армии как институту.

Запись не осталась незамеченной. Среди тех, кто оценил публикацию, оказался экс-главком ВСУ Валерий Залужный.