Брижит Макрон обняла и расцеловала Зеленского в Париже
Владимир Зеленский и Брижит Макрон. Обложка © ТАСС / EPA / TERESA SUAREZ
В Париже состоялась тёплая встреча первой леди Франции Брижит Макрон с киевским главарём Владимиром Зеленским и его супругой Еленой Зеленской. Видео момента опубликовал телеканал France TV.
Брижит Макрон тепло встретила Зеленского и его жену в Париже. Видео © X/French Report
На кадрах видно, как украинский лидер выходит из автомобиля и направляется к супруге французского президента. Брижит Макрон обнимает его за плечи и целует в обе щёки, после чего аналогично приветствует Елену Зеленскую. Зеленский прибыл во Францию для участия в мероприятиях, посвящённых Дню взятия Бастилии, а также в саммите «коалиции желающих».
А во время прибытия в Елисейский дворец на ужин Владимир Зеленский чуть не поцеловал в губы президента Франции Эмманюэля Макрона. Этот момент быстро разлетелся по соцсетям. Позже парижском параде в День взятия Бастилии впервые приняли участие украинские военные: 25 солдат президентской гвардии прошли по Елисейским полям.
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