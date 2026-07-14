Брижит Макрон обняла и расцеловала Зеленского в Париже

На кадрах видно, как украинский лидер выходит из автомобиля и направляется к супруге французского президента. Брижит Макрон обнимает его за плечи и целует в обе щёки, после чего аналогично приветствует Елену Зеленскую. Зеленский прибыл во Францию для участия в мероприятиях, посвящённых Дню взятия Бастилии, а также в саммите «коалиции желающих».