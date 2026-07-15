Ликвидирован майор СБУ Письменный, отвечавший за связь и кибербезопасность
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Военкор Евгений Поддубный сообщил о гибели майора Службы безопасности Украины Владислава Письменного. По его данным, всё произошло в Павлограде Днепропетровской области.
Письменный служил в подразделении СБУ, которое занимается организацией связи и вопросами кибербезопасности. Обстоятельства его гибели не уточняются.
Как утверждают украинские источники, майор окончил Военный институт телекоммуникаций и информатизации. В 2022 году был призван в ряды Вооружённых сил Украины, участвовал в боевых действиях на Донбассе в рамках так называемой антитеррористической операции.
За последний месяц российские источники сообщали ещё о нескольких резонансных смертях украинских офицеров. В начале июня российские силовые структуры заявили, что в Хмельницкой области при невыясненных обстоятельствах умер полковник Дрогайцев, командовавший 19-й ракетной бригадой ВСУ и причастный к удару по Белгороду в июле 2022 года. В конце июня украинское командование подтвердило смерть командира 154-й механизированной бригады полковника Владимира Кононникова, а позднее подполье заявило о причастности к случившемуся, не раскрыв подробностей. В середине июля российские силовики также сообщили о смерти майора контрразведки СБУ Дмитрия Дубового, которы скончался в больнице от ранений, полученных в Харьковской области.
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