Ликвидирован майор СБУ Письменный, отвечавший за связь и кибербезопасность

Как утверждают украинские источники, майор окончил Военный институт телекоммуникаций и информатизации. В 2022 году был призван в ряды Вооружённых сил Украины, участвовал в боевых действиях на Донбассе в рамках так называемой антитеррористической операции.

За последний месяц российские источники сообщали ещё о нескольких резонансных смертях украинских офицеров. В начале июня российские силовые структуры заявили, что в Хмельницкой области при невыясненных обстоятельствах умер полковник Дрогайцев, командовавший 19-й ракетной бригадой ВСУ и причастный к удару по Белгороду в июле 2022 года. В конце июня украинское командование подтвердило смерть командира 154-й механизированной бригады полковника Владимира Кононникова, а позднее подполье заявило о причастности к случившемуся, не раскрыв подробностей. В середине июля российские силовики также сообщили о смерти майора контрразведки СБУ Дмитрия Дубового, которы скончался в больнице от ранений, полученных в Харьковской области.