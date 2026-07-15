Зеленский анонсировал смену украинских послов сразу в нескольких странах
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Владимир Зеленский заявил о подготовке кадровых перестановок в украинских дипломатических представительствах. По его словам, в ближайшее время Киев может заменить послов сразу в нескольких странах, включая США.
О возможных изменениях экс-комик сообщил на пресс-конференции в Киеве после встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
«Посольство в США. Там есть свои вызовы, безусловно. Дыма без огня не бывает. Но у нас есть несколько посольств, мы проговариваем сейчас с МИД пул послов, которых заменят», — заявил Зеленский.
Он подчеркнул, что речь идёт не только об одном дипломатическом представительстве. По его словам, сейчас обсуждается список послов, которые могут покинуть свои должности в рамках ротации.
Окончательные решения пока не приняты. Как отметил Зеленский, после согласования с первым замглавы Офиса президента Сергеем Кислицей и министром иностранных дел Андреем Сибигой власти объявят о будущих назначениях официально.
Кадровые изменения затрагивают не только дипломатический корпус. Ранее сообщалось, что Зеленский планирует перестроить состав правительства и заменить премьер-министра Юлию Свириденко, которая занимает должность менее года. На её место бывший актёр предложил главу «Нафтогаза» Сергея Корецкого. По данным СМИ, он сначала был удивлён предложением, однако согласился рассмотреть возможность возглавить кабинет министров. В Раде говорят, что именно Свириденко может стать новым послом Украины в США. Отставку посла Украины в США Ольги Стефанишиной связали с делом о покупке элитной квартиры в Киеве.
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