Зеленский анонсировал смену украинских послов сразу в нескольких странах

Владимир Зеленский заявил о подготовке кадровых перестановок в украинских дипломатических представительствах. По его словам, в ближайшее время Киев может заменить послов сразу в нескольких странах, включая США.

О возможных изменениях экс-комик сообщил на пресс-конференции в Киеве после встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Посольство в США. Там есть свои вызовы, безусловно. Дыма без огня не бывает. Но у нас есть несколько посольств, мы проговариваем сейчас с МИД пул послов, которых заменят», — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что речь идёт не только об одном дипломатическом представительстве. По его словам, сейчас обсуждается список послов, которые могут покинуть свои должности в рамках ротации.

Окончательные решения пока не приняты. Как отметил Зеленский, после согласования с первым замглавы Офиса президента Сергеем Кислицей и министром иностранных дел Андреем Сибигой власти объявят о будущих назначениях официально.