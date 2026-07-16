Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обозначил позицию Москвы по вопросу урегулирования конфликта. Для российской стороны не имеет значения личность главы военного ведомства Украины.

Главное требование заключается в появлении в Киеве ответственного лидера. Москве важно, чтобы там оказался человек, готовый принять волевое решение для завершения СВО.

«По большому счёту, значения не имеет, кто министр обороны (на Украине). Нам важно, чтобы там был кто-то, кто примет на себя ответственность и примет ответственное решение, которое позволит выйти на мирное урегулирование или завершение СВО», — заявил представитель Кремля.

В Киеве прекрасно понимают перечень необходимых шагов. Однако пока местная власть демонстрирует отсутствие политической воли к прекращению огня.