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16 июля, 13:53

Украина месяц проведёт без ключевых министров: Рада ушла отдыхать до 18 августа

Рада ушла на отдых до 18 августа, не назначив глав МИД и минобороны

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sharomka

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sharomka

Очередное пленарное заседание Верховной Рады запланировано на 18 августа. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко*.

Он отметил, что страна почти на месяц осталась без назначенных руководителей МИД и минобороны. Парламентарий также напомнил об отсутствии постоянных глав Службы безопасности и Службы внешней разведки.

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В настоящее время Михаил Фёдоров и Андрей Сибига продолжают исполнять обязанности министров.

При этом законодательный орган имеет возможность собраться раньше намеченной даты. Для этого необходимо, чтобы президент Владимир Зеленский внес соответствующие представления на рассмотрение депутатов.

В таком случае может быть созвано внеочередное заседание. На нём народные избранники рассмотрят предложенные кандидатуры на вакантные должности в правительстве.

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Напомним, на Украине произошла масштабная смена правительства: Верховная рада отправила кабинет министров в отставку и утвердила новым премьер-министром Сергея Корецкого. Одним из ключевых кадровых решений должна была стать перестановка в Минобороны. Планировалось, что Михаил Фёдоров покинет пост министра обороны спустя около полугода работы — Зеленский предложил назначить на его место главу МВД Игоря Клименко. Однако руководитель министерства внутренних дел отказался сменить работу, сорвав голосование в Раде.

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* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов

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Никита Никонов
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