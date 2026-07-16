Минобороны Турции заявило о продолжении работы по российским комплексам С-400

Турецкое Министерство обороны подтвердило, что продолжает работу, связанную с российскими зенитными ракетными комплексами С-400. При этом никаких подробностей о характере этой деятельности в ведомстве раскрывать не стали. Об этом заявил представитель ведомства на брифинге для журналистов в Анкаре.