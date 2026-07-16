Минобороны Турции заявило о продолжении работы по российским комплексам С-400
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Турецкое Министерство обороны подтвердило, что продолжает работу, связанную с российскими зенитными ракетными комплексами С-400. При этом никаких подробностей о характере этой деятельности в ведомстве раскрывать не стали. Об этом заявил представитель ведомства на брифинге для журналистов в Анкаре.
«Работа, связанная с системой противовоздушной и противоракетной обороны С-400, продолжается в многостороннем режиме. О конкретных событиях будет сообщаться общественности по мере развития», — сказал он.
Ранее Military Watch Magazine писала о предложении Турции рассмотреть передачу российских ЗРК С-400 другой стране или их совместное хранение с США. По данным издания, обсуждался вариант вывода систем из распоряжения Анкары с передачей третьей стороне либо размещением на совместном хранении с американскими военными. Москва предупреждала, что это потребует нарушения условий контракта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл тему возможной продажи С-400 сверхчувствительной и отмечал, что Россия продолжит контакты с турецкой стороной по этому вопросу. В Госдуме не увидели рисков для отношений РФ и Турции из-за возможной перепродажи комплексов, отметив, что при соблюдении контрактных условий подобная практика является обычной в рамках военно-дипломатических отношений.
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