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16 июля, 14:38

Минобороны Турции заявило о продолжении работы по российским комплексам С-400

Обложка © ТАСС / Владислав Карпов

Обложка © ТАСС / Владислав Карпов

Турецкое Министерство обороны подтвердило, что продолжает работу, связанную с российскими зенитными ракетными комплексами С-400. При этом никаких подробностей о характере этой деятельности в ведомстве раскрывать не стали. Об этом заявил представитель ведомства на брифинге для журналистов в Анкаре.

«Работа, связанная с системой противовоздушной и противоракетной обороны С-400, продолжается в многостороннем режиме. О конкретных событиях будет сообщаться общественности по мере развития», — сказал он.

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Россия соблюдает график поставок С-400 Индии

Ранее Military Watch Magazine писала о предложении Турции рассмотреть передачу российских ЗРК С-400 другой стране или их совместное хранение с США. По данным издания, обсуждался вариант вывода систем из распоряжения Анкары с передачей третьей стороне либо размещением на совместном хранении с американскими военными. Москва предупреждала, что это потребует нарушения условий контракта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл тему возможной продажи С-400 сверхчувствительной и отмечал, что Россия продолжит контакты с турецкой стороной по этому вопросу. В Госдуме не увидели рисков для отношений РФ и Турции из-за возможной перепродажи комплексов, отметив, что при соблюдении контрактных условий подобная практика является обычной в рамках военно-дипломатических отношений.

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Милена Скрипальщикова
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