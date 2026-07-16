Власти Дубая опровергли сообщение Reuters о взрывах в городе

Правительство Дубая официально опровергло информацию Reuters о взрывах в районе Даунтаун. Соответствующее заявление выпустила пресс-служба эмирата.

В сообщении подчёркивается, что распространённые агентством сведения не соответствуют действительности. Власти призвали общественность и представителей СМИ пользоваться исключительно официальными источниками.