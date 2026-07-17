Баннер о Мальвинах, который показали игроки Аргентины, принесли фанаты

Политический баннер о принадлежности Мальвинских (Фолклендских) островов Аргентине был создан и передан футболистам болельщиками. Об этом сообщает La Nacion.

Идею с баннером несколько аргентинских болельщиков придумали ещё до матча в Атланте. Организаторы запрещали проносить на арену любые плакаты и флаги с упоминаниями конфликта вокруг Мальвинских островов, однако фанаты решили изготовить послание самостоятельно. Они взяли простыню в гостинице сборной, нанесли на неё чёрной краской надпись «Las Malvinas son argentinas» («Мальвины принадлежат Аргентине») и попытались доставить её на трибуны. Несмотря на усиленные проверки, болельщикам удалось попасть на стадион с полотном.

К концу встречи они переместились в сектор за воротами, где праздновали аргентинские фанаты. Когда сотрудники безопасности заметили баннер и попытались его забрать, владельцы решили выбросить его на поле. Чтобы ткань долетела до газона, они поместили внутрь пластиковую бутылку и бросили её в сторону штрафной площади.

Первым баннер обнаружил Джовани Ло Чельсо. Полузащитник поднял свёрнутое полотно, развернул его и показал надпись партнёрам. К нему присоединились Кристиан Ромеро и Лисандро Мартинес — вместе они сфотографировались с баннером перед болельщиками.

После окончания празднования создатель полотна попытался вернуть его, однако баннер уже забрали представители команды. Позже сотрудник сборной Патрисио Аубер опубликовал фотографию с ним и сообщил, что он находится в сохранности. Сейчас баннер остаётся вместе с аргентинской делегацией в гостинице. Не исключается, что он отправится с командой в Нью-Йорк на финальный матч, а затем будет передан болельщику, который его изготовил.