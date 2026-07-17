Учёные связали занятия сальсой со снижением симптомов депрессии

Регулярные занятия сальсой могут уменьшать симптомы депрессии и социальной тревожности у молодых людей. К такому выводу пришли исследователи Оксфордского университета и фонда Oxford Health NHS по итогам рандомизированного исследования.

В эксперименте участвовал 121 человек в возрасте от 18 до 24 лет с лёгкими или умеренно выраженными депрессивными симптомами. Одну группу направили на восьминедельные занятия сальсой, вторую включили в лист ожидания. Состояние участников оценивали до, во время и после программы.

К финальному этапу у танцующих участников показатели по шкале депрессии PHQ-9 оказались в среднем на 2,45 балла ниже, чем у контрольной группы. Авторы считают такое различие клинически значимым. У занимающихся сальсой также сильнее снизилась социальная тревожность и быстрее рос уровень ежедневного ощущения счастья.

Исследователи предполагают, что эффект может быть связан с сочетанием физической активности, музыки и общения. При этом взаимодействие происходит по понятным правилам — через разучивание шагов, смену партнёров и предсказуемый распорядок занятия, что способно сделать социальный контакт менее напряжённым.

В борьбе со стрессом каждый случай индивидуален, но есть наиболее распространённые методы. Ранее психолог рассказала, что помимо физической активности хорошо себя зарекомендовали правильный сон, сбалансированный рацион и регулярные медобследования. Также уровень стресса снижает общение с близкими людьми и посещение социальных групп.