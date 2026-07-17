«Роллинг Стоунз» догнали «Битлз» по числу альбомов-лидеров британского чарта

Новый альбом The Rolling Stones Foreign Tongues дебютировал на первой позиции британского хит-парада, а композиция Wonderwall группы Oasis впервые поднялась на второе место. Об этом сообщила Official Charts Company.

Пластинка «роллингов», вышедшая 10 июля, стала для них 15-й, сумевшей добраться до вершины. Коллектив сравнялся по этому показателю с The Beatles. Выше результат только у Робби Уильямса — 16 альбомов-лидеров.

В составе группы продолжают выступать 82-летние Мик Джаггер, Кит Ричардс и 79-летний Ронни Вуд. Бессменный барабанщик Чарли Уоттс ушёл из жизни в 2021 году.

25-я студийная работа состоит из 14 треков. Продюсером выступил Эндрю Уотт, а в записи участвовали Пол Маккартни, Стив Уинвуд, Роберт Смит и Чад Смит.

Тем временем песня Rein Me In, исполненная Оливией Дин и Сэмом Фендером, завершила 17-ю неделю в статусе самой прослушиваемой композиции. Она уступает лишь балладе I Believe Фрэнки Лэйна, которая 18 недель лидировала в 1953 году.

Хит Wonderwall манчестерского коллектива Oasis ранее не поднимался выше третьего места, достигнутого в 1995 году. Причиной нынешнего взлета стал чемпионат мира по футболу. Болельщики сборной Англии сделали композицию неофициальным гимном и распевали её после всех игр команды. Путь англичан завершился в полуфинале 15 июля поражением от Аргентины.