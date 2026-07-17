«Не народ, а структуры»: В России увидели «западный след» в протестах в поддержку Фёдорова

Протестные акции в поддержку Михаила Фёдорова, прошедшие в ряде украинских городов после его отставки с поста главы Минобороны, были искусственно организованы западными силами. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал политолог Владимир Брутер.

По словам эксперта, Фёдоров как политическая фигура национального масштаба никому не известен, никогда не заявлял о политических амбициях, не состоит в партиях и не имеет армейского опыта.

«Поэтому все выступления в его поддержку выглядят достаточно искусственными», — считает Брутер.

Политолог допустил, что часть молодёжи могла видеть в нём «своего» из-за связи с IT-сферой, но это не могло перерасти в политическую активность. При этом организаторы акций, по его мнению, располагают серьёзными ресурсами, однако власть это «не особо напугало».