«Не народ, а структуры»: В России увидели «западный след» в протестах в поддержку Фёдорова
Политолог Брутер: Протесты в поддержку Фёдорова организованы Западом
Михаил Фёдоров. Обложка © Telegram / FEDOROV
Протестные акции в поддержку Михаила Фёдорова, прошедшие в ряде украинских городов после его отставки с поста главы Минобороны, были искусственно организованы западными силами. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал политолог Владимир Брутер.
По словам эксперта, Фёдоров как политическая фигура национального масштаба никому не известен, никогда не заявлял о политических амбициях, не состоит в партиях и не имеет армейского опыта.
«Поэтому все выступления в его поддержку выглядят достаточно искусственными», — считает Брутер.
Политолог допустил, что часть молодёжи могла видеть в нём «своего» из-за связи с IT-сферой, но это не могло перерасти в политическую активность. При этом организаторы акций, по его мнению, располагают серьёзными ресурсами, однако власть это «не особо напугало».
Напомним, Михаил Фёдоров подтвердил уход с поста министра обороны, заявив, что считает это честью. Владимир Зеленский объяснил отставку затяжным конфликтом между Минобороны и Генштабом, который стал недопустим в условиях войны. Фёдоров также выступал за отставку Сырского и Гнатова, критикуя их стиль работы и отрицая информационные кампании против себя, а новому министру приписали план борьбы с уклоняющимися. Его отставка вызвала массовые протесты в Киеве и других регионах, где участники требовали отставки Сырского и выражали поддержку Фёдорову.
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