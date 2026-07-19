«Герань-4 сикер» уничтожила подстанцию в Черниговской области
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Российские военнослужащие с помощью беспилотного летательного аппарата «Герань-4 сикер» уничтожили электрическую подстанцию 110 кВ в населённом пункте Холмы Черниговской области, сообщили в Минобороны России. Ведомство опубликовало соответствующие кадры.
«Войска беспилотных систем продолжают наносить удары по объектам в тылу противника ударными БПЛА. Так, накануне в населенном пункте Холмы Черниговской области ударом БПЛА «Герань-4 сикер» успешно уничтожена электрическая подстанция 110 кВ», — говорится в сообщении.
Ранее Минобороны РФ сообщило о точечном ударе по логистическому центру ВСУ в Черниговской области, нанесённом с помощью БПЛА «Герань-4 Сикер». Цель находилась в населённом пункте Березна и использовалась украинской стороной для транспортировки военных грузов. А в ночь на 19 июля ВС РФ атаковали завод «Амтел Пропертис» под Киевом, где собирают дальнобойные дроны, а также предприятия, производящие детали для ракет «Фламинго».
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