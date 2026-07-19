«Герань-4 сикер» уничтожила подстанцию в Черниговской области

Российские военнослужащие с помощью беспилотного летательного аппарата «Герань-4 сикер» уничтожили электрическую подстанцию 110 кВ в населённом пункте Холмы Черниговской области, сообщили в Минобороны России. Ведомство опубликовало соответствующие кадры.

«Войска беспилотных систем продолжают наносить удары по объектам в тылу противника ударными БПЛА. Так, накануне в населенном пункте Холмы Черниговской области ударом БПЛА «Герань-4 сикер» успешно уничтожена электрическая подстанция 110 кВ», — говорится в сообщении.