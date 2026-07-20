В офисе Зеленского отвергают, что на ставке будут обсуждать замену Сырского
Александр Сырский. Обложка © ТАСС / Zuma
Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин опроверг сообщения об обсуждении замены главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на предстоящей ставке. По его словам, кадровый вопрос не включён в повестку ближайшего заседания. Соответствующими данными делился нардеп Ярослав Железняк.
«В который раз информация от депутата Железняка является неправдой. Его сообщение о том, что будто бы на Ставке сегодня будет обсуждаться вопрос о новом главкоме, некорректно», — цитирует Литвина украинское издание «Страна.ua».
Советник уточнил, что военное руководство рассмотрит запросы командиров корпусов, связанные со снабжением. Также речь пойдёт о менее значительных организационных решениях.
Ранее об отставке Сырского сегодня заявляли украинский журналист Виталий Глагола, а также журналист Анатолий Шарий. Кроме того, подобную информацию указывали до этого и в зарубежных СМИ. Так, FT писала, что Зеленский всерьёз рассматривает такой шаг на фоне растущего народного недовольства. Подробнее о сути конфликта Сырского и Фёдорова — на Life.ru.
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