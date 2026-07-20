В офисе Зеленского отвергают, что на ставке будут обсуждать замену Сырского

Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин опроверг сообщения об обсуждении замены главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на предстоящей ставке. По его словам, кадровый вопрос не включён в повестку ближайшего заседания. Соответствующими данными делился нардеп Ярослав Железняк.

«В который раз информация от депутата Железняка является неправдой. Его сообщение о том, что будто бы на Ставке сегодня будет обсуждаться вопрос о новом главкоме, некорректно», — цитирует Литвина украинское издание «Страна.ua».

Советник уточнил, что военное руководство рассмотрит запросы командиров корпусов, связанные со снабжением. Также речь пойдёт о менее значительных организационных решениях.