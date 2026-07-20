Отец погибшего на Эльбрусе мальчика отказался от госпитализации после эвакуации

Отец 11-летнего мальчика, погибшего во время восхождения на Эльбрус, отказался от госпитализации после эвакуации. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональном минздраве.

По данным экстренных служб, серьёзных травм у мужчины нет, он спокойно передвигается и уже отправлен в Нальчик для работы со следователями. Семья, по данным СУСК, родом из Донецка, но последние годы проживала в Ставропольском крае.