Отец погибшего на Эльбрусе мальчика отказался от госпитализации после эвакуации
Отец погибшего на Эльбрусе мальчика отказался от госпитализации после эвакуации. Обложка © MAX / МЧС Кабардино-Балкарии
Отец 11-летнего мальчика, погибшего во время восхождения на Эльбрус, отказался от госпитализации после эвакуации. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональном минздраве.
По данным экстренных служб, серьёзных травм у мужчины нет, он спокойно передвигается и уже отправлен в Нальчик для работы со следователями. Семья, по данным СУСК, родом из Донецка, но последние годы проживала в Ставропольском крае.
Напомним, на Эльбрусе на высоте около 4200 метров произошёл срыв двух альпинистов, в результате которого 11-летний мальчик погиб, а его отец получил серьёзные травмы. По предварительным данным, трагедия случилась из-за обрыва страховочного троса. В Кабардино-Балкарии спасательные работы завершены, пострадавший и тело ребёнка были эвакуированы в посёлок Терскол и переданы медикам и следственной группе. Следственный комитет проводит проверку всех обстоятельств произошедшего.
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