Макрон первым поздравил Бёрнэма с назначением на пост премьера Британии
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Президент Франции Эмманюэль Макрон первым из мировых лидеров поздравил Энди Бёрнэма с назначением на пост премьер-министра Великобритании, сменившего на этом посту Кира Стармера. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в социальной сети.
«Я поздравляю Энди Бёрнэма с назначением на должность премьер-министра Соединённого Королевства», — написал Макрон.
Французский лидер также выразил надежду, что с приходом нового главы правительства Париж и Лондон углубят двусторонние отношения и «придадут новый импульс партнёрству» между Соединённым Королевством и ЕС.
Ранее новый премьер-министр Великобритании Энди Бёрнэм заявил, что его первыми международными звонками на посту станут разговоры с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что чётко даст понять украинскому лидеру, что позиция Лондона по отношению к Киеву остаётся неизменной. Бёрнэм отметил, что это будут его первые официальные контакты в новой должности. Подробнее о новом британском премьере можно узнать в материале Life.ru.
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