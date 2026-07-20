Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июля, 14:23

Макрон первым поздравил Бёрнэма с назначением на пост премьера Британии

Обложка © Victor Velter, © ТАСС / EPA / HENRY NICHOLLS

Обложка © Victor Velter, © ТАСС / EPA / HENRY NICHOLLS

Президент Франции Эмманюэль Макрон первым из мировых лидеров поздравил Энди Бёрнэма с назначением на пост премьер-министра Великобритании, сменившего на этом посту Кира Стармера. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в социальной сети.

«Я поздравляю Энди Бёрнэма с назначением на должность премьер-министра Соединённого Королевства», — написал Макрон.

Французский лидер также выразил надежду, что с приходом нового главы правительства Париж и Лондон углубят двусторонние отношения и «придадут новый импульс партнёрству» между Соединённым Королевством и ЕС.

Бернэм признал, что политики в Британии были «недостаточно хороши»
Бернэм признал, что политики в Британии были «недостаточно хороши»

Ранее новый премьер-министр Великобритании Энди Бёрнэм заявил, что его первыми международными звонками на посту станут разговоры с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что чётко даст понять украинскому лидеру, что позиция Лондона по отношению к Киеву остаётся неизменной. Бёрнэм отметил, что это будут его первые официальные контакты в новой должности. Подробнее о новом британском премьере можно узнать в материале Life.ru.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Эмманюэль Макрон
  • Великобритания
  • Франция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar