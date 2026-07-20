Макрон первым поздравил Бёрнэма с назначением на пост премьера Британии

Президент Франции Эмманюэль Макрон первым из мировых лидеров поздравил Энди Бёрнэма с назначением на пост премьер-министра Великобритании, сменившего на этом посту Кира Стармера. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в социальной сети.

«Я поздравляю Энди Бёрнэма с назначением на должность премьер-министра Соединённого Королевства», — написал Макрон.

Французский лидер также выразил надежду, что с приходом нового главы правительства Париж и Лондон углубят двусторонние отношения и «придадут новый импульс партнёрству» между Соединённым Королевством и ЕС.