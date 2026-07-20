Глава УЕФА Чеферин пропустил финал ЧМ из-за скандала с красной карточкой

Президент УЕФА Александер Чеферин намеренно не посетил финальный матч чемпионата мира по футболу, протестуя против действий ФИФА. Об этом сообщает The Times.

По данным издания, глава европейского футбола был крайне разочарован скандальной отменой красной карточки игрока сборной Испании Фоларина Балогуна и отказался присутствовать на матче, несмотря на то, что по протоколу его участие было обязательным.

В издании заключили, что этот демарш свидетельствует о полном разрыве отношений между УЕФА и ФИФА. Реакции организаций на публикацию пока не последовало. В финале, напомним, Испания в дополнительное время обыграла Аргентину (1:0) и стала чемпионом мира.