Глава УЕФА Чеферин пропустил финал ЧМ из-за скандала с красной карточкой
Александер Чеферин. Обложка © ТАСС / EPA / CHRISTOPHER NEUNDORF
Президент УЕФА Александер Чеферин намеренно не посетил финальный матч чемпионата мира по футболу, протестуя против действий ФИФА. Об этом сообщает The Times.
По данным издания, глава европейского футбола был крайне разочарован скандальной отменой красной карточки игрока сборной Испании Фоларина Балогуна и отказался присутствовать на матче, несмотря на то, что по протоколу его участие было обязательным.
В издании заключили, что этот демарш свидетельствует о полном разрыве отношений между УЕФА и ФИФА. Реакции организаций на публикацию пока не последовало. В финале, напомним, Испания в дополнительное время обыграла Аргентину (1:0) и стала чемпионом мира.
Напомним, Фоларин Балоган получил красную карточку, но ФИФА приостановила дисквалификацию, оштрафовала его на $40 тыс. и допустила к игре после обращения Трампа, что вызвало критику со стороны Бельгии и УЕФА. Дональд Трамп назвал эпизод с Фоларином Балоганом самым ярким моментом ЧМ-2026, признавшись, что позвонил главе ФИФА и попросил пересмотреть дисквалификацию игрока, хотя не ожидал, что его вмешательство приведёт к приостановке наказания.
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