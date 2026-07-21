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21 июля, 09:40

Песков заявил об отсутствии планов по контактам с новым премьером Британии

Обложка © ТАСС / EPA / HENRY NICHOLLS

Обложка © ТАСС / EPA / HENRY NICHOLLS

Кремль не планирует контакты президента РФ Владимира Путина с новым премьером Великобритании Энди Бёрнэмом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Таких планов нет. Надежд на улучшение отношений мы не питаем», – уточнил Песков.

Напомним, 20 июля Энди Бёрнэм стал новым премьер-министром Великобритании и получил от Карла III поручение сформировать правительство. Он сменил ушедшего в отставку Кира Стармера. В первый же день Бёрнэм заявил о неизменной поддержке Украины.

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Подробнее о том, кто такой Энди Бёрнэм, читайте в материале Life.ru.

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Александра Вишнякова
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