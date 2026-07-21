Песков заявил об отсутствии планов по контактам с новым премьером Британии
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Кремль не планирует контакты президента РФ Владимира Путина с новым премьером Великобритании Энди Бёрнэмом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Таких планов нет. Надежд на улучшение отношений мы не питаем», – уточнил Песков.
Напомним, 20 июля Энди Бёрнэм стал новым премьер-министром Великобритании и получил от Карла III поручение сформировать правительство. Он сменил ушедшего в отставку Кира Стармера. В первый же день Бёрнэм заявил о неизменной поддержке Украины.
Подробнее о том, кто такой Энди Бёрнэм, читайте в материале Life.ru.
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