Песков заявил об отсутствии планов по контактам с новым премьером Британии

Кремль не планирует контакты президента РФ Владимира Путина с новым премьером Великобритании Энди Бёрнэмом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.



«Таких планов нет. Надежд на улучшение отношений мы не питаем», – уточнил Песков.

Подробнее о том, кто такой Энди Бёрнэм, читайте в материале Life.ru.