Пожизненно осуждённый за убийство прокурора Югры Чекин умер после инсульта

Юрий Чекин, осуждённый пожизненно за организацию убийства прокурора ХМАО Юрия Бедерина и двух предпринимателей, умер после инсульта. Бывшему чиновнику окружного департамента финансов стало плохо в колонии, пишет URA.ru.

Юрий Чекин. Скриншот © СК РФ

Заключённого госпитализировали 14 июля. Спустя четыре дня он умер в больнице. Смерть Чекина подтвердила его племянница Алёна. По словам родственницы, мужчина не жаловался на условия содержания.

В последних письмах он рассказывал о желании отправиться на СВО, однако получил отказ из-за возраста. Чекин также просил близких кремировать его после смерти.

«Родственники исполнят его волю», — рассказала племянница.