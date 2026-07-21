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21 июля, 10:33

Пожизненно осуждённый за убийство прокурора Югры Чекин умер после инсульта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hari Sucahyo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hari Sucahyo

Юрий Чекин, осуждённый пожизненно за организацию убийства прокурора ХМАО Юрия Бедерина и двух предпринимателей, умер после инсульта. Бывшему чиновнику окружного департамента финансов стало плохо в колонии, пишет URA.ru.

Юрий Чекин. Скриншот © СК РФ

Юрий Чекин. Скриншот © СК РФ

Заключённого госпитализировали 14 июля. Спустя четыре дня он умер в больнице. Смерть Чекина подтвердила его племянница Алёна. По словам родственницы, мужчина не жаловался на условия содержания.

В последних письмах он рассказывал о желании отправиться на СВО, однако получил отказ из-за возраста. Чекин также просил близких кремировать его после смерти.

«Родственники исполнят его волю», — рассказала племянница.

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Напомним, Чекин был задержан в 2021 году, его более 20 лет разыскивали по обвинению в организации убийства прокурора округа Бедерина. Кроме того, у подозреваемого в ходе обысков нашли активы на 70 миллионов рублей. Сдал его властям собственный сын, который планировал заполучить приличное наследство.

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Полина Никифорова
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