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21 июля, 15:57

Поддубный: В Северодонецке встречали бойцов Армии России как родных

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Жители Северодонецка в ЛНР, пережившие боевые действия, летом 2022 года после освобождения города российскими войсками встречали их с огромной радостью, обнимая солдат как родных. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал Герой России Евгений Поддубный. Люди, прятавшиеся в подвалах и руинах во время боёв, выходили на улицы с улыбками и искренне выражали благодарность, что сильно мотивировало солдат идти вперед.

Поддубный добавил, что жители Лисичанска, Северодонецка и Рубежного долго ждали освобождения. С 2014 года эти города были центрами сопротивления киевскому режиму, однако по разным причинам оказались оккупированы противником. Успех российской армии стал для местных настоящим праздником, несмотря на разрушения и тяжёлую обстановку.

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Напомним, Северодонецк — один из крупнейших населённых пунктов ЛНР с промышленной зоной «Азот». Город был освобождён летом 2022 года, вскоре после чего была полностью восстановлена территория ЛНР. Во время боёв сильно пострадала гражданская инфраструктура. В октябре прошлого года под Северодонецком были обнаружены около 500 тел мирных жителей, погибших от ударов ВСУ в 2022 году. Также в районе города нашли братские могилы с останками более 230 мирных жителей, и работы по извлечению тел из лесных могил продолжаются до сих пор.

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Николь Вербер
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