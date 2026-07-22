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22 июля, 10:47

Зеленский высказался о судьбе Сырского и Гнатова после отставки

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Решения о дальнейшей службе бывшего главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и уволенного начальника Генштаба Андрея Гнатова уже приняты, заявил Владимир Зеленский.

«Вместе определили, как в дальнейшем Александр Сырский и Андрей Гнатов будут служить защите нашей страны», — написал он в соцсетях

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Напомним, что накануне поздно вечером Зеленский подтвердил отставку Сырского и назначение на его место Драпатого. Новый главком, числящийся с 2016 года в российских уголовных делах за обстрелы ДНР и находящийся в розыске, уже привлёк внимание СМИ.

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Также освобождён от должности начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. По предварительным данным, его место может занять заместитель главы Генштаба Владимир Горбатюк. Гнатов ранее командовал 36-й отдельной бригадой морской пехоты, сформированной из военнослужащих, покинувших Крым после его воссоединения с Россией. Во время активной фазы конфликта в Донбассе он был причастен к многочисленным преступлениям и объявлен в розыск.

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Николь Вербер
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