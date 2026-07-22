Ещё одна воспитанница Плющенко сменила флаг: Злата Саприна будет кататься за Киргизию

Воспитанница академии Евгения Плющенко — Злата Саприна — отныне будет представлять на международной арене Киргизию. Информация о смене спортивного гражданства 15-летней фигуристкой появилась на официальном сайте Международного союза конькобежцев.

Спортсменка уже вписана в заявку новой сборной на юниорский этап серии Гран-при ISU, который состоится в китайском городе Сиань с 20 по 22 августа. В минувшем сезоне Саприна выступила на турнире «На призы академии «Ангелы Плющенко» по первому спортивному разряду и заняла седьмое итоговое место. Сумма её баллов за короткую и произвольную программы тогда составила 131,36.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай перехода подопечных Плющенко под флаги других государств. Ранее аналогичное решение принял его сын Александр, сменивший гражданство на азербайджанское на 5 лет. Таким же образом поступила Вероника Жилина, ушедшая в команду Азербайджана, и Кира Трофимова, выбравшая Белоруссию. По регламенту Международного союза конькобежцев, фигурист вправе представлять только ту страну, чьё гражданство он имеет, либо то государство, где у него подтверждено постоянное проживание.