Военнослужащий группировки «Восток» с позывным Круз сообщил, что в ходе освобождения Благодатного в Запорожской области наибольшие трудности вызвали необходимость преодолевать открытое пространство, штурм укреплённых позиций противника и высокая активность вражеских дронов. Об этом пишет РИА «Новости».

По словам собеседника, наступление штурмовых групп проходило по открытому пространству, находившемуся под наблюдением Вооружённых сил Украины (ВСУ). Украинские позиции, как он подчеркнул, были заблаговременно укреплены и представляли собой хорошо оборудованные бетонные сооружения.

«Была преграда, это была высокая местность и открытая местность, там опорный пункт. Нужно было пересечь эту открытку. Нужно было пересечь малыми группами, чтобы избежать жертв многочисленных. Подойти к опорнику, внезапно зайти скрытно, уничтожить врага», — рассказал военнослужащий.

Противник применял широкий арсенал средств, включая самодельные взрывные устройства и дистанционное минирование. Особую сложность представляла маскировка мин под природные объекты — например, пни, которые было крайне сложно отличить от настоящих. Дроны при этом использовались как для ударов, так и для дистанционной установки мин на путях подхода российских сил.