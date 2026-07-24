Фургал выплатит компенсацию в 2 млн рублей дочери убитого бизнесмена

Хабаровский краевой суд рассмотрел иск дочери предпринимателя, убитого в 2005 году по заказу бывшего губернатора региона Сергея Фургала. Женщина потребовала взыскать компенсацию морального вреда с экс-чиновника и его подельников.

Основанием стал вступивший в силу приговор от 10 февраля 2023 года. Ответчиков признали виновными в причастности к расправе над отцом истицы. Краевая инстанция подтвердила право потерпевшей на денежную выплату. Дело рассматривалось в апелляционном порядке.

«С Фургала взыскано 2 млн рублей, с двух других лиц — по 1 млн рублей», — уточнили в пресс-службе.