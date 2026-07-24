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24 июля, 06:32

Погибших при ударе ВСУ сотрудников ЗАЭС посмертно представили к госнаградам

Главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев. Обложка © MAX / ЗАЭС. Официально

Главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев. Обложка © MAX / ЗАЭС. Официально

Главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева и водителя Дмитрия Филиппова, погибших при ударе ВСУ, представили к государственным наградам. Об этом сообщил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв. Сейчас ожидается решение президента России.

«На прошлой неделе мы потеряли несколько наших работников [ЗАЭС]. В первую очередь хочется сказать об Александре Яковлеве, главном инженере, человеке, который прошел путь от рядового инженера до главного инженера, до главного человека по технической политике, по безопасности станции», — рассказал глава госкорпорации.

По словам Лихачёва, специалист погиб практически на рабочем посту. Вместе с ним жертвой атаки стал управлявший служебным автомобилем Дмитрий Филиппов. Обоих сотрудников выдвинули на награждение посмертно. Руководитель «Росатома» выразил уверенность, что соответствующее решение будет поддержано президентом.

ЗАЭС: От убитого ВСУ инженера Яковлева зависела безопасность миллионов людей
ЗАЭС: От убитого ВСУ инженера Яковлева зависела безопасность миллионов людей

Напомним, 15 июля ВСУ атаковали служебный автомобиль, двигавшийся по границе промплощадки Запорожской АЭС и города Энергодар. В результате на месте погибли главный инженер станции Александр Яковлев, отвечавший за её безопасную эксплуатацию, и водитель Дмитрий Филиппов. После трагедии МАГАТЭ экстренно потребовало немедленно прекратить любые удары по ядерным объектам, а СК возбудил уголовное дело по статье «Теракт». Москва намерена добиваться международного расследования гибели Яковлева.

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Андрей Бражников
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