Погибших при ударе ВСУ сотрудников ЗАЭС посмертно представили к госнаградам
Главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев. Обложка © MAX / ЗАЭС. Официально
Главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева и водителя Дмитрия Филиппова, погибших при ударе ВСУ, представили к государственным наградам. Об этом сообщил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв. Сейчас ожидается решение президента России.
«На прошлой неделе мы потеряли несколько наших работников [ЗАЭС]. В первую очередь хочется сказать об Александре Яковлеве, главном инженере, человеке, который прошел путь от рядового инженера до главного инженера, до главного человека по технической политике, по безопасности станции», — рассказал глава госкорпорации.
По словам Лихачёва, специалист погиб практически на рабочем посту. Вместе с ним жертвой атаки стал управлявший служебным автомобилем Дмитрий Филиппов. Обоих сотрудников выдвинули на награждение посмертно. Руководитель «Росатома» выразил уверенность, что соответствующее решение будет поддержано президентом.
Напомним, 15 июля ВСУ атаковали служебный автомобиль, двигавшийся по границе промплощадки Запорожской АЭС и города Энергодар. В результате на месте погибли главный инженер станции Александр Яковлев, отвечавший за её безопасную эксплуатацию, и водитель Дмитрий Филиппов. После трагедии МАГАТЭ экстренно потребовало немедленно прекратить любые удары по ядерным объектам, а СК возбудил уголовное дело по статье «Теракт». Москва намерена добиваться международного расследования гибели Яковлева.
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