Украина и её западные кураторы действуют по образцу гитлеровцев, нанося удары по топливным резервуарам и гражданским объектам, заявил финский военный корреспондент Кости Хейсканен.

«Украина, западные кураторы, они задумали это давно по лекалам Второй мировой войны. То, что делали фашисты — продовольствие уничтожали, топливные резервуары уничтожали, дома у людей сжигали, идёт по этой тропе и эта фашистская, натовская, украинская гнида», — сказал он в интервью ТАСС.