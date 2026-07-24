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24 июля, 09:21

Как фашисты: Финский военкор рассказал о тактике ВСУ в зоне СВО

Военкор Хейсканен: ВСУ уничтожают гражданские объекты по лекалам фашистов

Украиснкие военнослужащие. Обложка © Getty Images / Andriy Andriyenko / SOPA Images / LightRocket

Украиснкие военнослужащие. Обложка © Getty Images / Andriy Andriyenko / SOPA Images / LightRocket

Украина и её западные кураторы действуют по образцу гитлеровцев, нанося удары по топливным резервуарам и гражданским объектам, заявил финский военный корреспондент Кости Хейсканен.

«Украина, западные кураторы, они задумали это давно по лекалам Второй мировой войны. То, что делали фашисты — продовольствие уничтожали, топливные резервуары уничтожали, дома у людей сжигали, идёт по этой тропе и эта фашистская, натовская, украинская гнида», — сказал он в интервью ТАСС.

Журналист отметил, что, несмотря на удары, российские военные и гражданские готовы «землю грызть», но добьются своего.

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Ранее сообщалось, что в ходе расследования атаки на рынок в Токмаке установлено, что ВСУ применили несколько беспилотников D4 «Батон» с радиусом действия до 100 км. Беспилотники использовались для нанесения удара по гражданскому объекту. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства преступления.

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Анастасия Никонорова
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