Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июля, 10:28

«Не проецируйте собственные амбиции»: Почему детей нельзя брать в экстремальные походы

Эксперт Солёнов призвал родителей не брать детей в экстремальные туры

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Nass

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Nass

Родителям, увлекающимся экстремальным туризмом, не стоит брать с собой детей до подросткового возраста. Об этом РИАМО предупредил исполнительный директор «Союза отцов» Юрий Соленов.

По его словам, проецирование собственных амбиций на детей может быть опасным. Ребёнок не способен на всё, что под силу взрослому, и главная задача родителей — сохранить его жизнь и здоровье.

Экстремальный туризм воспитывает любовь к природе, выносливость и доверие, но оценка рисков и уровня подготовки лежит исключительно на взрослых. Они должны понимать, что любое приключение прежде всего должно заканчиваться возвращением домой всей семьёй.

Отцу погибшего на Эльбрусе мальчика грозит до 2 лет тюрьмы, заявил альпинист
Отцу погибшего на Эльбрусе мальчика грозит до 2 лет тюрьмы, заявил альпинист

Ранее на Эльбрусе на высоте около 4200 метров сорвались двое альпинистов — отец и 11-летний сын. Ребёнок погиб, мужчина получил тяжёлые травмы. СК начал проверку. По предварительной версии, у них порвался страховочный трос. Спасатели долго не могли добраться до пострадавшего, который ждал помощи рядом с телом сына.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Дети
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar