«Не проецируйте собственные амбиции»: Почему детей нельзя брать в экстремальные походы
Эксперт Солёнов призвал родителей не брать детей в экстремальные туры
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Родителям, увлекающимся экстремальным туризмом, не стоит брать с собой детей до подросткового возраста. Об этом РИАМО предупредил исполнительный директор «Союза отцов» Юрий Соленов.
По его словам, проецирование собственных амбиций на детей может быть опасным. Ребёнок не способен на всё, что под силу взрослому, и главная задача родителей — сохранить его жизнь и здоровье.
Экстремальный туризм воспитывает любовь к природе, выносливость и доверие, но оценка рисков и уровня подготовки лежит исключительно на взрослых. Они должны понимать, что любое приключение прежде всего должно заканчиваться возвращением домой всей семьёй.
Ранее на Эльбрусе на высоте около 4200 метров сорвались двое альпинистов — отец и 11-летний сын. Ребёнок погиб, мужчина получил тяжёлые травмы. СК начал проверку. По предварительной версии, у них порвался страховочный трос. Спасатели долго не могли добраться до пострадавшего, который ждал помощи рядом с телом сына.
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