«Не проецируйте собственные амбиции»: Почему детей нельзя брать в экстремальные походы

Родителям, увлекающимся экстремальным туризмом, не стоит брать с собой детей до подросткового возраста. Об этом РИАМО предупредил исполнительный директор «Союза отцов» Юрий Соленов.

По его словам, проецирование собственных амбиций на детей может быть опасным. Ребёнок не способен на всё, что под силу взрослому, и главная задача родителей — сохранить его жизнь и здоровье.

Экстремальный туризм воспитывает любовь к природе, выносливость и доверие, но оценка рисков и уровня подготовки лежит исключительно на взрослых. Они должны понимать, что любое приключение прежде всего должно заканчиваться возвращением домой всей семьёй.