ВСУ сняли с себя ответственность за защиту атакованной ВС РФ военной выставки

ВСУ официально открестились от ответственности за безопасность военной техники на полигоне под Киевом, по которому впоследствии был нанесён ракетный удар. Как объявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат, мероприятие проводилось на частной площадке, и украинские военные не несут ответственности за его организацию и безопасность, несмотря на присутствие там представителей ОПК Украины.

«Правоохранительные органы дадут правовую оценку. <…> Это частная площадка», — пояснил он в эфире телеканала «Новости. Live».

В Генштабе ВСУ также сняли с себя ответственность. В комментарии изданию «Общественное» военные отметили, что данный объект не находится в ведении Сил обороны Украины, а Генштаб не имеет никакого отношения к проведению мероприятия и обеспечению безопасности на нём.