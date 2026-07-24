Минобороны подтвердило удар по оружейной выставке под Киевом

Минобороны России подтвердило атаку по оружейной выставке под Киевом — войска нанесли удар высокоточным оружием. По данным ведомства, на месте находились ведущие разработчики и производители дронов, представители командования сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб, которые ответственны за удары по РФ.

«ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по объекту в пригороде Киева, где проводилась демонстрация беспилотных летательных аппаратов, в том числе перспективных, украинского и иностранного производства, используемых для нанесения ударов по гражданским объектам на территории России», — говорится в сообщении.