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24 июля, 15:03

Минобороны подтвердило удар по оружейной выставке под Киевом

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Минобороны России подтвердило атаку по оружейной выставке под Киевом — войска нанесли удар высокоточным оружием. По данным ведомства, на месте находились ведущие разработчики и производители дронов, представители командования сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб, которые ответственны за удары по РФ.

«ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по объекту в пригороде Киева, где проводилась демонстрация беспилотных летательных аппаратов, в том числе перспективных, украинского и иностранного производства, используемых для нанесения ударов по гражданским объектам на территории России», — говорится в сообщении.

Увидеть и умереть: какое оружие Россия «‎показала» оружейникам на выставке под Киевом
Увидеть и умереть: какое оружие Россия «‎показала» оружейникам на выставке под Киевом

Напомним, днём 24 июля украинские источники сообщили об ударе по полигону в Киевской области, где проходила демонстрация военной техники, в том числе беспилотных систем «АРМАДА». Утверждалось, что на месте находились представители ОПК и военного командования. Теперь Генпрокуратура Украины ищет виновных в ударе по выставке — ведь её анонсы были открыто размещены в Сети.

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Александра Вишнякова
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