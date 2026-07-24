Иран пообещал убивать по одному военному США за каждого своего погибшего

Вооружённые силы Ирана официально предупредили США: отныне за каждого погибшего при ударах иранца будет уничтожен один американский военнослужащий. Об этом сообщил глава центрального штаба армии Исламской Республики «Хатам-аль-Анбия» Али Абдоллахи.

«Правило, практическую реализуемость которого мы уже ранее доказали противнику, с этого момента считаем окончательно установленным и официально объявленным законом на поле боя», — говорится в заявлении.

Это заявление прозвучало на фоне продолжающегося военного противостояния между Ираном и США, включая возобновлённые американские удары по территории Исламской Республики. 8 июля США нанесли серию ударов по Ирану, объяснив это ответом на атаку на торговое судно в Ормузском проливе, после чего президент Дональд Трамп объявил о разрыве перемирия с Тегераном.