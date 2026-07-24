Иран пообещал убивать по одному военному США за каждого своего погибшего
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Вооружённые силы Ирана официально предупредили США: отныне за каждого погибшего при ударах иранца будет уничтожен один американский военнослужащий. Об этом сообщил глава центрального штаба армии Исламской Республики «Хатам-аль-Анбия» Али Абдоллахи.
«Правило, практическую реализуемость которого мы уже ранее доказали противнику, с этого момента считаем окончательно установленным и официально объявленным законом на поле боя», — говорится в заявлении.
Это заявление прозвучало на фоне продолжающегося военного противостояния между Ираном и США, включая возобновлённые американские удары по территории Исламской Республики. 8 июля США нанесли серию ударов по Ирану, объяснив это ответом на атаку на торговое судно в Ормузском проливе, после чего президент Дональд Трамп объявил о разрыве перемирия с Тегераном.
Ранее сообщалось, что Иран отверг заявления Дональда Трампа о готовности к переговорам с США, расценив их как попытку манипулировать нефтяными ценами. Депутат иранского парламента Хасан Гашгави посоветовал американскому президенту искать другие способы воздействия, отметив, что его слова уже не оказывают влияния на рынки. Тегеран продолжает настаивать на жёсткой позиции в отношении Вашингтона.
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