Новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый не смог решить проблему с алкоголем среди военнослужащих во время командования группировкой «Хортица». Об этом РИА «Новости» сообщил источник в российских силовых структурах.

На действия командования поступали жалобы от жителей подконтрольных Киеву территорий ДНР. Утверждается, что речь шла о случаях употребления алкоголя среди личного состава.

Также источник сообщил об изъятии более 50 тонн крепких спиртных напитков полицией на подконтрольной Украине территории и ещё более 37 тонн в пунктах размещения группировки «Хортица».