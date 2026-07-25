От публичной ссоры к общему делу: Соловьёв сделал предложение Боне

Команда телеведущего Владимира Соловьёва связалась с Викторией Боней после их совместного эфира и предложила вместе разработать платформу для обращений граждан к властям. Блогерша опубликовала скриншот полученного сообщения в соцсети.

По словам Соловьёва, его команда уже готова заняться разработкой, но сначала хочет узнать, какой Боня видит будущую площадку и какие функции считает необходимыми. По задумке, россияне смогут рассказывать через сервис о своих проблемах, а авторы проекта — передавать обращения представителям региональных и федеральных органов власти и следить за результатами.

Блогерша попросила подписчиков поделиться идеями и рассказать, какой должна быть новая платформа. Сроки запуска и окончательный набор функций пока не определены.

Напомним, в апреле Виктория Боня опубликовала видеообращение к президенту и заявила о недовольстве части граждан действиями властей. Блогерша обозначила темы, которые, по её мнению, не поднимают на региональном уровне. После этого Соловьёв раскритиковал Боню и даже предложил проверить её на возможное иностранное финансирование. Затем телеведущий пошёл на примирение и публично извинился за прежние резкие высказывания.