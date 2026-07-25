Киевская журналистка усомнилась в официальных данных о жертвах удара по полигону
Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Юлія Кирієнко
Украинская журналистка Юлия Кириенко заявила, что официальные данные о погибших и раненых при ударе по полигону под Киевом занижены. По её словам, реальное число жертв значительно выше.
Она отметила, что на месте работают собаки. Они ищут останки людей. Журналистка считает, что официальные данные неполные. Если на выставке присутствовали более 300 человек, то пострадавших — сотни.
«Потому что, когда прилетает ракета (а их было две-три) на открытую местность, кого-то просто разрывает на молекулы. Поэтому на месте работают собаки, чтобы найти хоть какую-то частичку», — написала Кириенко.
Напомним, Минобороны России подтвердило групповой удар по полигону в Киевской области, где проходил показ беспилотных систем. Мероприятие имело исключительно военный характер: на нём демонстрировались как украинские разработки, так и западные образцы. В результате удара есть погибшие и раненые. Среди убитых — сотрудник польской оборонной фирмы и полковник СБУ Эдуард Сиренко, ранее участвовавший в боевых действиях в Ираке.
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