Киевская журналистка усомнилась в официальных данных о жертвах удара по полигону

Украинская журналистка Юлия Кириенко заявила, что официальные данные о погибших и раненых при ударе по полигону под Киевом занижены. По её словам, реальное число жертв значительно выше.

Она отметила, что на месте работают собаки. Они ищут останки людей. Журналистка считает, что официальные данные неполные. Если на выставке присутствовали более 300 человек, то пострадавших — сотни.

«Потому что, когда прилетает ракета (а их было две-три) на открытую местность, кого-то просто разрывает на молекулы. Поэтому на месте работают собаки, чтобы найти хоть какую-то частичку», — написала Кириенко.