На Украине прямо в больнице задержали организатора атакованной выставки дронов

Украинские правоохранители задержали организатора выставки дронов на полигоне под Киевом, по которому впоследствии был нанесён удар со стороны ВС РФ. Его взяли под стражу прямо в больнице, сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

«Главный организатор мероприятия задержан. Ему предъявлено обвинение. В ближайшее время суд выберет меру пресечения. В связи с незначительными травмами обвиняемый находится под конвоем в медицинском учреждении», — написал Кравченко.

По версии следствия, инициатором выставки выступила ассоциация оружейников. Организаторы не согласовали мероприятие с военными и местными властями, утверждает прокурор. На полигоне демонстрировали системы ПВО. Среди приглашённых были военные, госслужащие, иностранные партнёры и предприниматели.

Генпрокурор уточнил, что на площадку пригласили более 300 человек. Ближайшее укрытие находилось примерно в ста метрах. Его площадь составляла всего 34 квадратных метра. Приглашения разослали за девять дней. Однако точное место и время назвали только за сутки до начала.

Правоохранители провели обыски в офисе ассоциации и дома у возможных соучастников. Кравченко также заявил, что будет дана оценка действиям должностных лиц. Они должны были предотвратить риски, но не сделали этого. В результате удара погибли 10 человек, ещё 100 получили ранения.

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