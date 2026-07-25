На Украине прямо в больнице задержали организатора атакованной выставки дронов
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Украинские правоохранители задержали организатора выставки дронов на полигоне под Киевом, по которому впоследствии был нанесён удар со стороны ВС РФ. Его взяли под стражу прямо в больнице, сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.
«Главный организатор мероприятия задержан. Ему предъявлено обвинение. В ближайшее время суд выберет меру пресечения. В связи с незначительными травмами обвиняемый находится под конвоем в медицинском учреждении», — написал Кравченко.
По версии следствия, инициатором выставки выступила ассоциация оружейников. Организаторы не согласовали мероприятие с военными и местными властями, утверждает прокурор. На полигоне демонстрировали системы ПВО. Среди приглашённых были военные, госслужащие, иностранные партнёры и предприниматели.
Генпрокурор уточнил, что на площадку пригласили более 300 человек. Ближайшее укрытие находилось примерно в ста метрах. Его площадь составляла всего 34 квадратных метра. Приглашения разослали за девять дней. Однако точное место и время назвали только за сутки до начала.
Правоохранители провели обыски в офисе ассоциации и дома у возможных соучастников. Кравченко также заявил, что будет дана оценка действиям должностных лиц. Они должны были предотвратить риски, но не сделали этого. В результате удара погибли 10 человек, ещё 100 получили ранения.
Ранее Минобороны России сообщило о нанесении группового удара по объекту в пригороде Киева, где проводился показ беспилотных систем. Целью стали технические средства и перспективные разработки, имеющие отношение к созданию и использованию дронов для ударов по российской территории. Как заявил Буданов*, на мероприятии присутствовали украинские оборонщики и иностранные делегации. Среди уничтоженных оказался сотрудник одной из польских оборонных фирм, а также полковник Эдуард Сиренко.
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.
*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.