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26 июля, 11:24

Семь детей заразились энтеровирусом в санатории в Свердловской области

Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru

Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru

Семь человек заразились энтеровирусом в филиале санатория «Обуховский» в Свердловской области, сообщили в пресс-службе местного Роспотребнадзора. Всё произошло в Нижних Сергах, все пострадавшие — дети.

«Специалисты провели отбор проб для лабораторных исследований и оценку соблюдения требований санитарного законодательства. Специалисты провели отбор проб для лабораторных исследований и оценку соблюдения требований санитарного законодательства», — говорится в сообщении.

Учреждению выдали предписание дополнительных противоэпидемических мероприятий, в том числе дезинфекции. Отменени общие мероприятия. Ситуация находится на контроле ведомства.

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Матвей Константинов
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