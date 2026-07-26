Семь детей заразились энтеровирусом в санатории в Свердловской области
Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru
Семь человек заразились энтеровирусом в филиале санатория «Обуховский» в Свердловской области, сообщили в пресс-службе местного Роспотребнадзора. Всё произошло в Нижних Сергах, все пострадавшие — дети.
«Специалисты провели отбор проб для лабораторных исследований и оценку соблюдения требований санитарного законодательства. Специалисты провели отбор проб для лабораторных исследований и оценку соблюдения требований санитарного законодательства», — говорится в сообщении.
Учреждению выдали предписание дополнительных противоэпидемических мероприятий, в том числе дезинфекции. Отменени общие мероприятия. Ситуация находится на контроле ведомства.
Ранее массовое отравление произошло на базе отдыха в Новоселицком округе Ставрополья. Пострадавшие жаловались на высокую температуру. Причиной, как сообщалось, стала сальмонелла. Возбуждено уголовное дело, его взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин. По последним данным, о симптомах заявили 97 человек.
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