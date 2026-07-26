Босния и Герцеговина поможет вернуть домой тела погибших на Эльбрусе альпинистов

Власти Федерации Боснии и Герцеговины объявят день траура после гибели пятерых альпинистов на Эльбрусе. Об этом заявил премьер-министр энтитета Нермин Никшич. Он пообещал, что правительство окажет помощь в возвращении тел погибших на родину и обеспечит возвращение двоих выживших.

«Завтра правительство Федерации примет решение об объявлении Дня траура в Федерации Боснии и Герцеговины», — написал Никшич.

Следственный комитет России проводит проверку. Прокуратура Кабардино-Балкарии контролирует работу на месте. Посол Боснии в Москве Иван Орлич сообщил, что дипмиссия контактирует с МИД РФ и МЧС. По данным боснийских СМИ, все погибшие — из города Зеница, двое из них были горноспасателями.