Босния и Герцеговина поможет вернуть домой тела погибших на Эльбрусе альпинистов
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Власти Федерации Боснии и Герцеговины объявят день траура после гибели пятерых альпинистов на Эльбрусе. Об этом заявил премьер-министр энтитета Нермин Никшич. Он пообещал, что правительство окажет помощь в возвращении тел погибших на родину и обеспечит возвращение двоих выживших.
«Завтра правительство Федерации примет решение об объявлении Дня траура в Федерации Боснии и Герцеговины», — написал Никшич.
Следственный комитет России проводит проверку. Прокуратура Кабардино-Балкарии контролирует работу на месте. Посол Боснии в Москве Иван Орлич сообщил, что дипмиссия контактирует с МИД РФ и МЧС. По данным боснийских СМИ, все погибшие — из города Зеница, двое из них были горноспасателями.
Напомним, группа из шести альпинистов ранее запросила помощь на Эльбрусе, поскольку самостоятельно продолжить спуск уже не могла. Туристы находились на седловине горы на высоте около 5 100 метров. Позже сотрудники МЧС обнаружили двух погибших участников группы. Эвакуацию тел альпинистов из Боснии и Герцеговины с Эльбруса пришлось отложить из-за погоды.
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