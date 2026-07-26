Спецназ ликвидировал подозреваемого в наезде на толпу в Берлине

Полиция Берлина подтвердила гибель подозреваемого в наезде на людей в парке Тиргартен. Сотрудники правоохранительных органов застрелили мужчину во время специальной операции.

Полицейские обнаружили предполагаемого преступника около 19:00 по московскому времени. Он скрывался на территории садового товарищества в районе Шпандау.

«Он побежал в сторону наших сотрудников с ножом в руках, после чего бойцы берлинского спецназа применили огнестрельное оружие», — говорится в сообщении полиции в социальной сети X..

Врачи пожарной службы Берлина сразу начали реанимационные действия. Спасти жизнь мужчине не удалось, он скончался на месте происшествия. Правоохранители продолжат расследование инцидента. Они передадут все собранные материалы в Генеральную прокуратуру ФРГ.

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