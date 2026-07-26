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26 июля, 18:30

Спецназ ликвидировал подозреваемого в наезде на толпу в Берлине

Обложка © X / Fotograf T. Peise

Обложка © X / Fotograf T. Peise

Полиция Берлина подтвердила гибель подозреваемого в наезде на людей в парке Тиргартен. Сотрудники правоохранительных органов застрелили мужчину во время специальной операции.

Полицейские обнаружили предполагаемого преступника около 19:00 по московскому времени. Он скрывался на территории садового товарищества в районе Шпандау.

«Он побежал в сторону наших сотрудников с ножом в руках, после чего бойцы берлинского спецназа применили огнестрельное оружие», — говорится в сообщении полиции в социальной сети X..

Врачи пожарной службы Берлина сразу начали реанимационные действия. Спасти жизнь мужчине не удалось, он скончался на месте происшествия. Правоохранители продолжат расследование инцидента. Они передадут все собранные материалы в Генеральную прокуратуру ФРГ.

Число пострадавших при наезде авто на толпу в Берлине выросло до 29
Число пострадавших при наезде авто на толпу в Берлине выросло до 29

Накануне вечером белый микроавтобус на большой скорости въехал в толпу на улице Леннештрассе. В результате наезда один человек погиб. Ещё 16 человек получили травмы. Среди пострадавших оказались участники шествия ЛГБТ*. Власти ввели в городе режим чрезвычайной ситуации и направили на место спасателей. Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт сообщил, что водитель сначала совершил наезд на группу людей. Затем он вышел из машины и атаковал прохожих с мачете.

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* Деятельность движения запрещена в РФ как экстремистская.

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Лия Мурадьян
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