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26 июля, 21:27

Мерц назвал наезд на толпу в Берлине исламистским терактом

Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten

Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал наезд автомобиля на людей в центре Берлина исламистским террористическим нападением и пообещал принять решительные меры против виновных.

По словам главы Правительства ФРГ, произошедшее является «презренным поступком». Мерц выразил соболезнования семьям пострадавших и заявил, что власти сделают всё возможное для скорейшего установления и задержания причастных.

«Этим преступникам, этим экстремистам нет места в центре нашего общества. И мы не допустим, чтобы этот яд терроризма и этот яд, направленный против нашей свободы, продолжал распространяться в нашем обществе», — подчеркнул канцлер.

Подозреваемый в наезде на ЛГБТ*-парад в Берлине мог быть сторонником ИГИЛ**
Подозреваемый в наезде на ЛГБТ*-парад в Берлине мог быть сторонником ИГИЛ**

Трагедия произошла вечером 25 июля в районе берлинского парка Тиргартен во время массового мероприятия. Водитель белого минивэна въехал в толпу. По данным МВД Германии, в результате нападения один человек погиб, ещё 29 получили травмы. Подозреваемого в наезде на людей ликвидировали сотрудники правоохранительных органов.

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Артём Гапоненко
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