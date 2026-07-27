Мерц назвал наезд на толпу в Берлине исламистским терактом
Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten
Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал наезд автомобиля на людей в центре Берлина исламистским террористическим нападением и пообещал принять решительные меры против виновных.
По словам главы Правительства ФРГ, произошедшее является «презренным поступком». Мерц выразил соболезнования семьям пострадавших и заявил, что власти сделают всё возможное для скорейшего установления и задержания причастных.
«Этим преступникам, этим экстремистам нет места в центре нашего общества. И мы не допустим, чтобы этот яд терроризма и этот яд, направленный против нашей свободы, продолжал распространяться в нашем обществе», — подчеркнул канцлер.
Трагедия произошла вечером 25 июля в районе берлинского парка Тиргартен во время массового мероприятия. Водитель белого минивэна въехал в толпу. По данным МВД Германии, в результате нападения один человек погиб, ещё 29 получили травмы. Подозреваемого в наезде на людей ликвидировали сотрудники правоохранительных органов.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.