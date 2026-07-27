Мерц назвал наезд на толпу в Берлине исламистским терактом

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал наезд автомобиля на людей в центре Берлина исламистским террористическим нападением и пообещал принять решительные меры против виновных.

По словам главы Правительства ФРГ, произошедшее является «презренным поступком». Мерц выразил соболезнования семьям пострадавших и заявил, что власти сделают всё возможное для скорейшего установления и задержания причастных.

«Этим преступникам, этим экстремистам нет места в центре нашего общества. И мы не допустим, чтобы этот яд терроризма и этот яд, направленный против нашей свободы, продолжал распространяться в нашем обществе», — подчеркнул канцлер.