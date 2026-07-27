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27 июля, 02:47

Ограничения на полёты ввели в аэропортах 13 городов России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Росавиация ввела временные ограничения на полёты в 13 российских аэропортах в ночь на 27 июля. Регулятор принял это решение для обеспечения безопасности гражданской авиации.

Запрет коснулся воздушных гаваней Казани, Самары (Курумоч), Нижнего Новгорода (Чкалов), Саратова (Гагарин), Калуги (Грабцево), Пензы, Чебоксар, Ульяновска (Баратаевка), Ярославля (Туношна), Кирова (Победилово), Бугульмы, Нижнекамска (Бегишево) и Костромы.

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Лия Мурадьян
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