Ограничения на полёты ввели в аэропортах 13 городов России
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Росавиация ввела временные ограничения на полёты в 13 российских аэропортах в ночь на 27 июля. Регулятор принял это решение для обеспечения безопасности гражданской авиации.
Запрет коснулся воздушных гаваней Казани, Самары (Курумоч), Нижнего Новгорода (Чкалов), Саратова (Гагарин), Калуги (Грабцево), Пензы, Чебоксар, Ульяновска (Баратаевка), Ярославля (Туношна), Кирова (Победилово), Бугульмы, Нижнекамска (Бегишево) и Костромы.
Ночью украинские беспилотники атаковали Севастополь, Белгород, Пензу и Ростов-на-Дону. В ряде регионов зафиксировали повреждения жилых зданий и есть пострадавшие среди мирных жителей.
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