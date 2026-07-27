«Журавли»: Как трагедии четырёх людей подарили миру песню, под которую скорбят целые страны Оглавление История началась со стихотворения Расула Гамзатова Как стихотворение превратилось в знаменитую песню Последняя песня Марка Бернеса Почему «Журавли» стали символом памяти 27 июля отмечается День памяти детей – жертв войны в Донбассе. В такие даты особенно остро ощущается ценность символов, которые помогают сохранить память. Одним из них уже более полувека остаётся песня «Журавли». Life.ru рассказывает её удивительную историю создания. 27 июля, 14:51 Как появилась легендарная песня «Журавли» и почему её до сих пор исполняют на памятных мероприятиях. Обложка © Коллаж © Life.ru © Фото © ТАСС, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

27 июля в России вспоминают детей – жертв войны в Донбассе. Эта памятная дата появилась в 2022 году и посвящена памяти несовершеннолетних, погибших в результате вооружённого конфликта. В такие дни люди несут цветы к мемориалам, запускают в небо белые шары и бумажных журавликов, проводят минуты молчания. Образ белой птицы давно стал символом памяти о погибших, а песня «Журавли» уже несколько десятилетий звучит на памятных мероприятиях по всей стране. Но почему? Далеко не все знают, что за её созданием стоит сразу несколько удивительных и душещипательных историй, которые не оставят равнодушным никого. Давайте вместе вспомним, как родился этот шедевр и символ памяти и веры.

История началась со стихотворения Расула Гамзатова

Расул Гамзатов написал стихотворение «Журавли», которое позже стало одной из самых известных песен XX века. Фото © ТАСС / Виктор Будан

Песня «Журавли» появилась не сразу. Сначала было стихотворение, написанное дагестанским поэтом Расулом Гамзатовым на аварском языке в 1965 году. Толчком к его созданию стала поездка в Японию в 1960-х годах. Там поэт услышал историю Садако Сасаки — девочки, пережившей атомную бомбардировку Хиросимы и не получившей даже царапинки. Но спустя девять лет после взрыва атомной бомбы организм Садако окончательно сдался, и у девочки диагностировали рак крови — лейкемию. Но при чём тут оригами? Однажды ей рассказали о древней японской легенде, что, если сделать тысячу бумажных журавликов и загадать желание, это подарит исцеление. По одной из версий, Садако успела сделать 644 бумажные птички, после чего, к сожалению, умерла. По другим вариантам этой истории, девочка смастерила 1300 журавликов. Но главное — не число оригами, а то, что сама история медленно умирающей девочки, складывающей бумажных птиц, стала символом надежды и памяти о жертвах войны для многих людей.

Однако сам Гамзатов позже рассказывал, что вдохновила его не только японская история. В его памяти жили и воспоминания о Великой Отечественной войне, и судьбы земляков, не вернувшихся с фронта. Так родился образ воинов, которые не исчезли бесследно, а превратились в белых журавлей, продолжающих свой вечный полёт. При этом до сих пор широко распространена версия, будто стихотворение было посвящено семье Газдановых из североосетинского села Дзуарикау, потерявшей на войне семерых сыновей. Эта трагедия действительно произошла, однако памятник с улетающими журавлями появился в селе уже после того, как песня стала всесоюзно известной.

Как стихотворение превратилось в знаменитую песню

Марк Бернес первым исполнил песню «Журавли», которая стала последней записью в его жизни. Фото © ТАСС

В 1968 году Наум Гребнев перевёл стихотворение Гамзатова на русский язык, и в тот же год оно было опубликовано в журнале «Новый мир». Эти стихи случайно попались на глаза Марку Бернесу. Артист давно искал произведение, которое хотел бы исполнить, и сразу понял, что нашёл именно его. Он связался с Наумом Гребневым и Расулом Гамзатовым, предложив немного изменить текст. Самой известной правкой стала замена слова «джигиты» на «солдаты». Благодаря этому песня стала понятнее миллионам слушателей по всему Советскому Союзу и приобрела ещё более универсальное звучание.

После Бернес обратился к композитору Яну Френкелю с просьбой написать музыку. По воспоминаниям современников, когда певец впервые услышал готовую мелодию, он был настолько тронут, что не смог сдержать слёз. Так четыре человека — Расул Гамзатов, Наум Гребнев, Ян Френкель и Марк Бернес — вместе создали произведение, которое вскоре узнала вся страна.

Последняя песня Марка Бернеса

Запись «Журавлей» стала последней студийной работой Марка Бернеса перед его смертью. Фото © ТАСС

К моменту записи «Журавлей» Марк Бернес уже тяжело болел раком лёгких. Он почти не выходил из дома и с трудом передвигался, но очень спешил закончить работу именно над этой композицией. Близкие вспоминали, что артист словно чувствовал, что «Журавли» станут финальной точкой его творческого пути.

8 июля 1969 года сын отвёз Бернеса в студию. Несмотря на тяжёлое состояние, певец записал песню практически с первого дубля. Эта запись стала последней в его жизни. Чуть больше месяца спустя, 16 августа, Марка Бернеса не стало. К концу 1969 года «Журавли» вошли в пластинку «Последние записи» и очень быстро стали одной из самых узнаваемых композиций о войне в СССР.

Почему «Журавли» стали символом памяти

Белые журавли в песне символизируют павших солдат, чья память продолжает жить в сердцах людей. Фото © ТАСС / Александр Карелин

С годами песня перестала ассоциироваться только с Великой Отечественной войной. Сам Расул Гамзатов писал, что не видит причин, по которым её нельзя посвящать жертвам войн всех времён. Именно поэтому «Журавли» звучат не только 9 Мая, но и на траурных церемониях, мемориальных акциях и памятных мероприятиях, посвящённых погибшим в разных вооружённых конфликтах.

А благодаря песни Бернеса в России и других странах появились памятники с журавлиными стаями. В Дагестане, например, с 1980-х годов проводится Праздник белых журавлей — день памяти павших защитников Отечества и всех погибших в войнах. За десятилетия композиция не утратила своей силы, потому что говорит о человеческой памяти, которая оказывается сильнее времени.

Сегодня, когда 27 июля вспоминают детей – жертв войны в Донбассе, строки «Мне кажется порою, что солдаты…» вновь звучат особенно пронзительно. Их смысл давно вышел за пределы одной эпохи и одной войны, превратившись в напоминание о том, какой высокой ценой всегда оплачивается любой вооружённый конфликт. «Журавли» напоминают, что память о людях живёт, пока живут их слова, музыка и история. Также спустя почти два столетия не утихают споры вокруг последних дней Михаила Лермонтова. Почему дуэль поэта до сих пор вызывает вопросы у историков и какие тайны его гибели остаются неразгаданными, читайте в материале Life.ru.

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Авторы Анна Московко