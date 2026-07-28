Родные звезды клипа «Девочка-война» не приняли компенсацию сбившего её байкера

Родные погибшей Ксении Добромиловой, известной по клипу «Девочка-война», отвергли финансовую помощь от виновника трагедии. Перед началом процесса обвиняемый Максим Завирюха подтвердил SHOT этот факт. Мужчина отметил, что семья пострадавшей не желает принимать от него денежные средства.

Максим Завирюха перед началом судебного заседания. Видео © Telegram / SHOT

Ранее сам водитель заявлял о готовности возместить ущерб близким. Однако это намерение наткнулось на категорический отказ родственников. Для них принятие этих средств оказалось невозможным.

Заседание Фемиды по этому резонансному делу перенесли на 24 августа. До этого момента мотоциклист продолжит находиться в собственном жилище. Суд продлил ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, трагическая авария случилась во время фотосъёмки. Ксения Добромилова известна как участница клипа HammAli & Navai «Девочка-война». Девушка выбрала Большую Дорогомиловскую улицу для «фотоохоты» на байкеров. Она снимала мотоциклистов, которые ехали в обе стороны. В определённый момент один из водителей въехал прямо в неё. За рулём этого транспортного средства находился 32-летний Максим Завирюха. Виновник жестокой аварии отказался от врачебной помощи сразу. Его задержали прямо у места столкновения. Во время первого слушания, где избиралась мера пресечения, мужчина не сдержал слёз. Стантрайдер публично раскаялся и признался, что его мучает тяжёлое чувство вины.