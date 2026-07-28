День борьбы с гепатитом: Как не перепутать болезнь с усталостью, где можно заразиться и как обезопаситься Оглавление Какие симптомы гепатита принимают за обычную усталость Как можно заразиться разными типами гепатита Можно ли заразиться гепатитом у стоматолога Есть ли прививка от гепатита? Как проверить, нет ли у человека гепатита Гепатит может годами не выдавать себя, пока человек списывает тревожные сигналы на недосып и стресс. Во всемирный день борьбы с этой болезнью Life.ru выяснил, когда пора насторожиться, можно ли заразиться в кресле у стоматолога и есть ли от гепатита прививка. 28 июля, 15:00 Всемирный день борьбы с гепатитом 28 июля: какие симптомы нельзя списывать на обычную усталость, можно ли заразиться у стоматолога и от каких видов болезни существует прививка. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Каждый год 28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом. Дата связана с днём рождения американского врача Баруха Бламберга, открытие которого привело к созданию тестов и вакцины против гепатита В. Однако самого «гепатита» как одного заболевания не существует. Так называют воспаление печени, которое может быть вызвано вирусами, алкоголем, лекарствами, токсинами или нарушениями в работе иммунной системы. Life.ru разобрался, какие сигналы нельзя игнорировать, можно ли подцепить гепатит в стоматологическом кресле и способна ли прививка защитить от всех видов недуга.

Какие симптомы гепатита принимают за обычную усталость

Что такое вирусный гепатит и чем отличаются гепатиты А, В, С, D и Е по симптомам и путям передачи. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Основных вирусных гепатитов пять — А, В, С, D и Е. Они поражают один и тот же орган, но передаются по-разному и требуют разной профилактики. Гепатиты А и Е чаще попадают в организм с загрязнённой водой и пищей, а В, С и D — через кровь и другие биологические жидкости. Наибольшую опасность представляют В и С: они способны переходить в хроническую форму и годами незаметно повреждать печень, повышая риск цирроза и рака.

В начале болезни человек далеко не всегда желтеет или испытывает сильную боль. Гепатиты В и С протекают особенно скрытно, их даже часто путают с обычными недомоганиями, такими как недосып, стресс и авитаминоз. Насторожить же должны постоянная слабость, быстрая утомляемость, снижение работоспособности, сонливость, отсутствие аппетита, периодическая тошнота и чувство тяжести в правом подреберье. Иногда возникают боли в мышцах и суставах, кожный зуд или небольшое повышение температуры. Однако у части заражённых нет даже этих признаков.

«Гепатит С не зря называют «ласковым убийцей»: заболевание может долго не беспокоить», — объяснил Life.ru руководитель Центра эпидемически значимых инфекций ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России, врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Александр Дмитриев. И заодно рассказал, когда нужно проводить скрининг на гепатит.

Более характерные симптомы — потемнение мочи, очень светлый кал, пожелтение кожи и белков глаз. Они нередко появляются уже при выраженном поражении печени. Поэтому ждать желтухи, чтобы обратиться к врачу, не стоит. Но одна только усталость ещё не говорит о гепатите: установить причину плохого самочувствия можно только с помощью обследования.

Как можно заразиться разными типами гепатита

Как передаются гепатиты В и С: можно ли заразиться через кровь, половой контакт и нестерильные инструменты. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ilman Nursalam

Гепатиты А и Е называют болезнями грязных рук. Вирус может попасть в организм с некачественной водой, плохо вымытыми овощами, фруктами и другими продуктами. Обычно эти инфекции протекают остро и не становятся хроническими. Гепатиты В, С и D передаются при контакте с заражённой кровью. Риск возникает при использовании общих игл, бритв и зубных щёток, нанесении татуировки, проколе пирсинга, на маникюре или проведении медицинских процедур недостаточно обработанными инструментами.

Гепатит В также может передаваться половым путём и от матери ребёнку во время родов. Вирус D способен размножаться только в присутствии гепатита В, поэтому отдельно им не заражаются. При рукопожатиях, объятиях, разговоре, кашле, использовании общей посуды и совместном приёме пищи гепатит С не передаётся. Не представляет опасности и обычное бытовое общение с заражённым человеком.

Можно ли заразиться гепатитом у стоматолога

Можно ли заразиться гепатитом у стоматолога и при каких нарушениях стерилизации возникает риск. Фото © Shutterstock / FOTODOM / anatoliy_gleb

Теоретически заразиться гепатитами В или С в стоматологическом кресле возможно, но опасность связана не с самим лечением зубов, а с нарушением правил стерилизации. Во время процедур инструменты соприкасаются с кровью и слизистыми оболочками. Если их неправильно обработали и затем использовали для другого пациента, инфекция может передаться.

В лицензированной клинике, где соблюдаются санитарные требования, одноразовые материалы меняют после каждого пациента, а многоразовые инструменты проходят полный цикл обработки и стерилизации, вероятность заражения сводится к минимуму. Пациент может обратить внимание, открывают ли при нём упаковки с одноразовыми принадлежностями, меняет ли врач перчатки и находятся ли многоразовые инструменты в запечатанных стерилизационных пакетах.

Роспотребнадзор также подчёркивает, что риск появляется именно в стоматологических кабинетах, где нарушаются правила гигиены и стерилизации. Если процедура проводилась в сомнительном месте или человек предполагает, что мог контактировать с чужой кровью, не нужно ждать проявления симптомов. Сроки и перечень анализов лучше обсудить с инфекционистом.

Есть ли прививка от гепатита?

От какого гепатита существует прививка и защищает ли вакцина сразу от всех видов заболевания. Фото © Shutterstock / FOTODOM / pedro7merino

Единой прививки, защищающей сразу от всех гепатитов, нет. Вакцины существуют против типов А и В. Прививку от гепатита А обычно рекомендуют людям из групп риска и тем, кто собирается в регионы с высокой распространённостью инфекции. Вакцинация против гепатита В входит в российский Национальный календарь профилактических прививок. Первую дозу ребёнок получает в первые 24 часа жизни, затем вакцинацию продолжают по установленной схеме. Непривитые взрослые также могут пройти курс после консультации с врачом.

Прививка от гепатита В одновременно защищает и от гепатита D, поскольку без вируса В он не развивается. По данным ВОЗ, завершённый курс обеспечивает длительную защиту, а большинству привитых не требуется регулярное введение дополнительных доз. Вакцины против гепатита С пока нет. Однако это заболевание теперь можно полностью вылечить современными противовирусными препаратами. «За последние два десятилетия гепатит С стал полностью излечимым заболеванием», — рассказал Life.ru главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов. Конкретную схему и продолжительность терапии определяет врач.

Как проверить, нет ли у человека гепатита

Какие анализы нужно сдать на гепатит В и С и можно ли выявить инфекцию до появления симптомов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PaeGAG

По внешнему виду или самочувствию определить инфекцию невозможно. Для первичной проверки на гепатит С используют анализ на антитела, а на гепатит В — исследование на поверхностный антиген HBsAg, который также называют австралийским антигеном. Если скрининг показывает положительный результат, наличие вируса подтверждают методом ПЦР. Затем врач оценивает состояние печени с помощью анализов крови, УЗИ и, при необходимости, эластометрии.

Даже нормальная биохимия не всегда исключает хроническую инфекцию. По словам врача-инфекциониста Александра Дмитриева, гепатит способен годами не беспокоить человека, а затем обнаружиться уже на стадии выраженного фиброза или цирроза. Поэтому провериться стоит после возможного контакта с чужой кровью, сомнительной медицинской или косметической процедуры, а также в рамках регулярной диспансеризации.

Главная опасность гепатита заключается не только в тяжести болезни, но и в её незаметности. Постоянную усталость не стоит сразу объяснять поражением печени, однако длительное недомогание — достаточный повод обратиться к врачу. Простой анализ может обнаружить инфекцию раньше, чем она успеет привести к необратимым последствиям. Современная стоматология при соблюдении всех правил безопасна, но многие по-прежнему боятся одного звука бормашины. А как зубы лечили без анестезии и металлических инструментов? Ранее Life.ru рассказывал, как неандертальцы высверливали кариес камнем 59 тысяч лет назад.

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Авторы Анна Московко