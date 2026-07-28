Зеленский заявил, что обсудил с Трампом лицензии на производство ракет Patriot

Владимир Зеленский охарактеризовал прошедшую часовую встречу с президентом США Дональдом Трампом как продуктивную. В ходе переговоров стороны обсудили возможность локализации производства комплектующих для систем ПВО Patriot, а также вопросы интенсификации дипломатических усилий.

«Обсудили с президентом лицензии на производство перехватчиков для систем Patriot и некоторые другие идеи, которые могут помочь», — написал Зеленский в соцсетях.

Экс-комик сообщил, что представители обеих сторон уже приступили к проработке деталей дальнейшего сотрудничества.