Зеленский заявил, что обсудил с Трампом лицензии на производство ракет Patriot
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Владимир Зеленский охарактеризовал прошедшую часовую встречу с президентом США Дональдом Трампом как продуктивную. В ходе переговоров стороны обсудили возможность локализации производства комплектующих для систем ПВО Patriot, а также вопросы интенсификации дипломатических усилий.
«Обсудили с президентом лицензии на производство перехватчиков для систем Patriot и некоторые другие идеи, которые могут помочь», — написал Зеленский в соцсетях.
Экс-комик сообщил, что представители обеих сторон уже приступили к проработке деталей дальнейшего сотрудничества.
Несколько минут назад в Белом доме завершилась встреча Трампа и Владимира Зеленского. Их разговор длился всего час. К слову, Трамп не приехал встречать Зеленского после его прибытия в Соединённые Штаты. Не встретил гостя он и у дверей Белого дома — Зеленский зашёл внутрь не через парадную дверь, а через боковую.
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