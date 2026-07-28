Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 июля, 15:41

Зеленский заявил, что обсудил с Трампом лицензии на производство ракет Patriot

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский охарактеризовал прошедшую часовую встречу с президентом США Дональдом Трампом как продуктивную. В ходе переговоров стороны обсудили возможность локализации производства комплектующих для систем ПВО Patriot, а также вопросы интенсификации дипломатических усилий.

«Обсудили с президентом лицензии на производство перехватчиков для систем Patriot и некоторые другие идеи, которые могут помочь», — написал Зеленский в соцсетях.

Экс-комик сообщил, что представители обеих сторон уже приступили к проработке деталей дальнейшего сотрудничества.

Трамп сразу же после Зеленского начал встречу с Нетаньяху в Белом доме
Трамп сразу же после Зеленского начал встречу с Нетаньяху в Белом доме

Несколько минут назад в Белом доме завершилась встреча Трампа и Владимира Зеленского. Их разговор длился всего час. К слову, Трамп не приехал встречать Зеленского после его прибытия в Соединённые Штаты. Не встретил гостя он и у дверей Белого дома — Зеленский зашёл внутрь не через парадную дверь, а через боковую.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar